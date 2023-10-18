В одном из городов Украины зимние каникулы для школьников продлятся месяц

В Мукачево Закарпатской области решили отказаться от осенних каникул в пользу длительных зимних, поэтому теперь школьники будут отдыхать целый месяц с конца декабря. О таком решении сообщили в Мукачевском городском совете.

Там отметили, что первый семестр продлится с 1 сентября по 22 декабря 2023, а второй начнется 22 января и закончится 31 мая 2024 года. На зимние каникулы школьники Мукачева отправятся 23 декабря 2023 года и вернуться 21 января 2024 года.

"Согласно решениям педагогических советов учебных заведений и рекомендаций Управления образования, культуры, молодежи и спорта, осенние каникулы не предусмотрены в этом учебном году", – отметили в горсовете Мукачево.

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Напомним, продолжительность и даты каникул в 2023-2024 гг. в Украине каждая школа может определять индивидуально, опираясь на ситуацию с безопасностью. Последний звонок должен прозвучать в конце мая 2024, однако учебный год продлится до 28 июня, чтобы ученики могли догнать пропущенные знания.

Также в Министерстве образования и науки отмечали, что в этом году каждый регион самостоятельно определяет и форму, по которой будут учиться школьники. Структуру учебного процесса сообщают классные руководители или администрация школы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда будут осенние каникулы у школьников Украины.

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