В Полтавской области воспитатели детсада замотали девочке руки и ноги и заклеили рот – чтобы не плакала

На Полтавщине в одном из детских садов Диканской общины воспитатели издевались над 4-летней девочкой. Во время тихого часа ребенку замотали скотчем руки и ноги, а потом еще и заклеили рот – чтобы она не плакала.

О насилии над маленькой воспитанницей сообщил председатель Полтавского облсовета Александр Беленький на своей странице в Facebook.

Александр Беленький рассказал, что ему сообщили о случае издевательства над ребенком в одном из детских садов в Диканской общине.

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"Во время тихого часа, 4-летней девочке, чтобы она не плакала, воспитатели скотчем замотали руки и ноги, а потом еще и заклеили рот", – написал председатель Полтавского облсовета.

Беленький обратился к руководству главного управления Нацполиции в Полтавской области, чтобы они проверили факты и обстоятельства инцидента.

И отметил, что сознательно не указывает название населенного пункта и имена как работников, так и ребенка – сначала правоохранители должны сначала подтвердить или опровергнуть полученную им информацию.

"Не хочу, чтобы данная история замалчивалась, как это происходило неоднократно в других случаях", – объяснил глава облсовета, почему, несмотря на это, все же рассказал о событии.

В ГУНП в Полтавской области сайту "Полтавщина" прокомментировали, что изучают обнародованное Александром Беленьким информацию и при необходимости должным образом отреагируют.

К Диканской общине принадлежит поселок городского типа Диканька и еще 57 сел. По информации журналистов, инцидент произошел в селе Стаси. А о происшествии главе облсовета написала сестра 4-летней девочки, она указала имя сестры и двух воспитательниц.

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