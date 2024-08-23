В Ривне студенты смогут получить возмещение за обучение: кого это будет касаться

Студенты Ривне, которые будут учиться на контрактной форме в высших учебных заведениях, смогут получить возмещение из городского бюджета за образование. Помощь будут оказывать детям павших, раненых и пленных воинов.

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Об этом сообщила заместитель городского головы по гуманитарным вопросам Галина Кульчинская в Facebook. Она подчеркнула, что это будет полное возмещение оплаты.

"Сессия Ривнесовета приняла решение, согласно которому ривненские дети погибших Героев будут получать полное возмещение из городских денег за негосударственную (платную) форму обучения в ВУЗах", – написала чиновница.

Напомним, абитуриенты, которые не поступили на бюджет, подали заявление на контракт, имеют соответствующие баллы на Национальном мультипредметном тесте и выбирают приоритетную для государства специальность, могут получить наибольший грант на обучение – 37,5 тысячи гривен. В текущем году сумма гранта устанавливается на двух уровнях. В частности, поступающие, имеющие не менее 150 баллов по двум предметам, получат 15 тысяч гривен. А у тех, кто имеет от 170 по двум тестам – 25 тысяч гривен.

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