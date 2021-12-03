В Ривненской области мать судили за издевательства ее сына над учительницей в Instagram: что решили

Мать ученика лицея в селе Вичевка на Ривенщине судили из-за его издевательств над учительницей. Школьник опубликовал видео в Instagram и писал образы в ее адрес.

Женщина свою вину признала частично. Однако за буллинг сына никак не наказали – суд слишком поздно получил материалы дела. Об этом говорится в постановлении Заречненского районного суда.

Мать ученика Вичевского лицея оказалась на скамье подсудимых из-за сына-буллера – мальчик издевался над своей учительницей.

Согласно материалам дела, еще 21 мая 2021 года ученик "совершил психологический буллинг (травлю)" в отношении преподавательницы. Он оставлял оскорбительные комментарии в ее адрес в Instagram, "в результате чего мог быть причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшей".

Видео дня

В деле школьник упоминается как малолетний, то есть ему еще нет 14 лет. Так что ответственность за буллинг должны нести родители.

На заседание суда пришла мать мальчика. Вину она признала частично. Женщина рассказала, что в тот день учительница опоздала на урок. И поскольку ее не было, сын решил поесть. Когда преподавательница зашла и увидела это, принялись кричать на ученика и заставила выбросить еду. Поэтому между ними возник конфликт.

Уже потом мать узнала, что мальчик опубликовал в Instagram видео об этой учительнице. В материалах не уточняется, что на нем было. Еще женщина добавила, что сын перед преподавательницей извинился.

Суд подтвердил факт буллинга, поэтому не исключено, что мать булера сочли бы виновной и привлечены к административной ответственности. Однако это стало невозможным по техническим причинам.

Хотя инцидент произошел еще в мае, материалы в суд поступили 9 ноября. А взыскание (по делам о буллингах чаще всего речь идет о штрафе 850 грн и судебном сборе 454 грн) судья может наложить не позднее, чем через три месяца со дня совершения правонарушения. Так что срок, когда это можно было сделать, истек еще в августе – производство по делу закрыли.

В Международный день борьбы с насилием и буллингом в школе, который в этом году пришелся на 4 ноября, министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил – только в течение первого года действия в Украине закона о противодействии буллингу (травке) суды рассмотрели более 300 дел.

Закон о противодействии буллингу вступил в силу 19 января 2019 года. Так впервые в украинском законодательстве появляется понятие "буллинг", что определено как:

"Действия участников образовательного процесса, заключающиеся в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, совершаемых в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица или таким лицом в отношении других участников образовательного процесса, в результате чего могло быть или было причинено вред психическому или физическому здоровью потерпевшего".

Типичными признаками буллинга (травны) являются:

систематичность (повторяемость) деяния;

наличие сторон – обидчик (булер), потерпевший (жертва буллинга), наблюдатели (при наличии);

причинно-следственная связь между действиями (бездействием) и причинением вреда (унижение, страх, тревога, подчинение потерпевшего интересам обидчика и/или причинение социальной изоляции потерпевшего).

Булеров или их родителей привлекают к административной ответственности. Доказанный случай буллинга влечет за собой:

штраф от 850 до 1700 грн или общественные работы от 20 до 40 часов – если травили впервые.

штраф от 1700 до 3400 или общественные работы от 40 до 60 часов – если нарушитель снова взялся за буллинг или издевалась группа лиц.

За булеров в возрасте от 14 до 16 лет отвечают их родители или заменяющие их лица. Им угрожает:

штраф от 850 до 1700 грн. или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

За несообщение уполномоченных подразделений органов Нацполиции о случаях буллинга руководителю учебного заведения грозит:

штраф от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы до одного месяца за вычетом до 20% заработка.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

В одной из сельских школ Скадовского района Херсонщины одноклассники травили девочку. Для этого специально создали ее фейковую страницу в Instagram, куда выкладывали тайком сделанные фото с оскорбительными постами. Родителей буллеров привлекли к админответственности, их самих поставят на учет в полицию.