В школах Африки ситуация лучше: профессор объяснил, почему в Европе люди не идут в профессию учителя или оставляют ее

В Европе люди не идут в профессию учителя или оставляют ее по ряду причин. Среди них, в частности, низкая заработная плата, плохие перспективы карьерного роста, чрезмерная продолжительность рабочего времени и низкий профессиональный общественный статус.

Об этом рассказал профессор и доктор экономических наук Александр Костюк, ссылаясь на результаты исследования The Global Status of Teachers 2024, проведенного Education International – всемирной федерацией профсоюзов. По его словам, подобные причины можно "примерить" и к профессии учителя в Украине. Тогда как в Африке эта проблема менее актуальна.

Костюк также обращает внимание, что наибольшая нехватка учителей математики и научных предметов в Европе – 77 из 100 и 74 из 100 баллов соответственно. Тогда как в Африке эта проблема менее актуальна – 67 из 100 и 64 из 100 баллов. Это говорит о том, что перспективы европейского STEM-образования в европейской школе в части дефицита педагогических кадров хуже, чем в школах Африки.

Что касается зарплат, то проблема практически сопоставима как в Африке, так и в Европе. При этом в Африке власть более активна в разработке стратегий удержания учителей в профессии – 56 из 100 баллов. Тогда как в Европе – 42 из 100. По этому показателю Европа в целом занимает последнее место из пяти регионов мира, которые исследовались.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в мире существует угроза возникновения глобального кризиса с поиском и удержанием на должностях педагогов. Странам нужно будет нанять 44 миллиона учителей начальной и средней школы до 2030 года, чтобы удовлетворить спрос и заменить школьных преподавателей, которые еще работают.

