В школах Запорожской области хотят возобновить очное обучение: когда это произойдет

В Запорожской области хотят возобновить в школах очное обучение. Там планируют сделать учебные заведения безопасными, чтобы уже с 1 сентября у школьников была возможность учиться в очном формате.

Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Он провел совещание с руководителями структурных подразделений, на котором он наметил приоритетные направления работы, сообщили в Запорожской областной военной администрации.

"Каждый в своем направлении должен делать все для того, чтобы люди не только остались здесь, а приезжали и строили свою жизнь", – сказал Федоров.

Глава ОВА заявил, что одним из приоритетов является обеспечение безопасности в школах области, чтобы учебные заведения с 1 сентября начали очное обучение.

Напомним, может возобновить очное обучение с 1 сентября 2024 также часть школ на деоккупированной территории Херсонщины. Образовательные учреждения, которые смогут начать работать в очном формате, должны быть расположены на расстоянии более 40 километров от зоны боевых действий и соблюдать все меры безопасности.

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Как сообщал OBOZ.UA, в городе Шостка Сумской области планируют построить подземную школу при учебном заведении. Городской голова Николай Нога предложил создать новый учебный проект, чтобы дети имели возможность получать знания и общаться в безопасном пространстве, даже в экстремальных условиях войны.

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