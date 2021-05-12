В школе на Луганщине пятиклассник ударил ученика 7 класса ножом. Фото

В городе Новодружеск на Луганщине на территории школы 12-летний мальчик набросился на подростка с ножом во время конфликта. 13-летний пострадавший попал в больницу.

Инцидент произошел на спортивной площадке на территории одного из местных учебных заведений. Об этом в среду, 12 мая, сообщила пресс-служба областного ГУ Национальной полиции на официальном сайте.

К правоохранителям позвонила учительница, классный руководитель 7-го класса. На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и ювенальные полицейские.

Копы установили, что между двумя учениками школы произошел конфликт, 13-летний 7-классник начал бить 12-летнего мальчика из 5-го класса. Младший достал кухонный нож и дважды ударил обидчика. Нож несовершеннолетний принес на территорию школы, чтобы вырезать рогатки.

Кухонный нож. Источник: lg.npu.gov.ua

Подросток с травмами проходит лечение в медучреждении, но его жизни угрозы нет, добавили в полиции.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления "Умышленное легкое телесное повреждение" (ст. 125 УК). Следственные действия продолжаются.

Школьная спортивная площадка. Источник: lg.npu.gov.ua

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