В Тернополе отец заявил, что воспитательница бьет 3-летнего сына: другие родители его осудили

В Тернополе отец 3-летнего мальчика заявил, что воспитательница в детском саду била его сына. После этого малыш не хотел идти в заведение, перестал ходить на горшок, просыпался ночью в слезах и звал маму.

Мужчину удалили из чата родителей, там его осудили – обвинили в том, что он сорвал занятия и устроил стресс детям. О скандале рассказал отец ребенка Александр Ширшин на своей странице в Facebook.

По словам жителя Тернополя Александра Ширшина, летом они с женой отдали детей в садик №26. Дети быстро адаптировались и ходили с удовольствием.

"Однажды возвращается Саныч домой с красной рукой. Его спрашивают, что произошло, ответ: Тетя била. Ребенку 3 года, вряд ли такое бы выдумал, потому что никогда подобных выдумок за ним не замечал", – рассказал мужчина.

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Он позвонил воспитательнице, и та объяснила – просто сильно сжала руку мальчику, и нежная детская кожа покраснела. Александр объяснил, что таких "просто" больше не должно быть и что применять силу к его ребенку "запрещено и опасно".

На этом вопрос закрыли. Однако, по словам отца мальчика, через несколько недель малыш стал молчаливым и необычно спокойным. Часто плакал и капризничал, что не в его характере. Еще несколько недель родители не водили сына в садик.

"Пошел в садик и через некоторое время несколько дней подряд не ходил на горшок, писал в штаны. Просился постоянно к маме на руки. Ночью просыпался и в слезах звал маму. Почти все продолжается и сейчас", – подчеркнул Александр.

Тогда ребенка еще на две недели оставили дома. На вопрос, пойдет ли он в садик, мальчик родителям ответил отрицательно – сказал, потому что "тетя бьет" по ножке. Показал рукой, как и куда.

Учитывая все это, Александр на следующий день пошел с сыном в садик. Когда они увидели сотрудницу, которая, как думал отец, могла бить малыша – тот помахал ей и спрятался за папу. По просьбе рассказать, кто его избивал, сын снова показал похлопывание ладонью по ноге.

"Тетя" сказала, что с тех пор как мы появились, то со мной одни проблемы, хотя мы вовлекались и материально, и физическим трудом к благоустройству садика и никаких замечаний в мой адрес не было", – заметил мужчина.

Александр решил вызвать полицию и обратиться в управление образования. Воспитательница сказала, что будет писать на него встречное заявление. Однако руководство заведения заверило мужчину, что все смогут решить в пределах садика. Его пытались убедить такого быть не может, и дети в этом возрасте склонны фантазировать.

Он пошел на уступки и сказал, что в полицию и управление образования пока не будет обращаться. Но написал заявление на имя заведующей с просьбой провести проверку и расследование инцидента.

Между тем воспитательница в чате с родителями попросила ее поддержать и заявила, что Александр вывел из равновесия весь коллектив своими "угрозами" о полиции и жалобами.

Мужчина опубликовал скриншот сообщения воспитательницы. Очевидно, она возмущена происходящим. Женщина попросила других родителей засвидетельствовать Александру, что ко всем детям в саду относятся с уважением. А если есть пристрастное отношение, возможно, стоит сменить группу или садик. Еще воспитательница высказалась за весь коллектив заведения – мол, если нужно, они освободят места для более "толерантных, опытных работников".

"Здесь меня удаляют из чата родителей и пишут, как я неправильно поступил, что сорвал занятия и устроил стресс детям, хотя детей никто не трогал и они даже не видели того, что происходило", – пересказал мужчина сообщение в чате.

"Родители сказали, что такого не может быть, потому что если бы их ребенка кто-то из воспитателей обидел, то ребенок бы об этом сообщил. И хотя мой ребенок именно так и сделал, меня обвинили, что я несу чепуху", – добавил он.

Сейчас Александр ждет результатов проверки и ищет психолога, который мог бы поработать с сыном и дать заключение.

Также он опубликовал скриншот отзыва мамы одного из воспитанников этого детсада, которая "тоже нафантазировала об этой "тете" в 2019 году". Женщина рассказала, что зашла в группу и увидела, как воспитательница била ребенка, толкала ладонью в спину, говоря, зачем он кого-то трогал. Пользовательница отметила, что своего ребенка решила не водить в это заведение.

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