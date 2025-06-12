В Тернополе в прописях для дошкольников напечатали матрешку: родители устроили скандал, а издательство дало странное объяснение

В тетради для дошкольников "Будущий первоклассник" издательства "Учебники и пособия" обнаружили изображение матрешки. Фотографиями поделилась мама дошкольницы Марина Войнова. Женщина обратилась в издательство с требованием объяснить, почему в пособии появился российский символ.

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По словам Войновой, она случайно обнаружила такое задание, ведь дочь самостоятельно выполняла упражнения, а потом показала их маме. Заместитель главного редактора Сергей Гапюк утверждает, что в тетради изображена "мотрійка", а не матрешка, ссылаясь на украинский словарь, где объясняется значение этого слова как украинской игрушки. Об этом сообщает издание "20 минут".

"Дочь забрала тетрадь и сама выполняла задания и рисовала – я была на работе. На следующий день ребенок принес тетрадь и показывал, что сделал. Можете представить мою реакцию, когда увидела это?" – делится мама дошкольницы.

Гапюк заверил, что будут внесены изменения в будущие издания пособия. Несмотря на это, в издательстве настаивают на украинском происхождении игрушки.

В то же время Войнова считает, что от изменения слова суть не меняется.

"Война началась в 2014 году. Для многих в 2022-м. Но с тех пор было много лет, чтобы пересмотреть содержание пособия! Да, можно сказать, что матрешка имеет японское происхождение. Но она укоренилась в сознании как украденный российский символ. И почему вот этот символ, который отчетливо считывается как русский, почему-то оказался в тетради для будущих первоклашек. Почему тем людям, которые были ответственными за выпуск, не показалось это странным, диким... Кто-то же должен был это контролировать?" – добавляет она.

Археолог и член Научного общества имени Шевченко Владимир Добрянский объяснил происхождение матрешки. По его словам, нужно акцентировать на национальных традициях и не копировать чужие символы. Эксперт отметил, что женское имя Матрона не является древнеславянским или древнеукраинским. Оно происходит от латинского Matrona, что означает "госпожа, уважаемая замужняя женщина". В Украине это имя впервые зафиксировано в документах 1428 года.

"У нас есть свои уникальные вещи, которые имеют художественную, культурную, историческую ценность. И именно это 5-6 летнему ребенку нужно прививать, каковы истоки его культуры. Это название сначала распространилось на территории нынешней Украины через церковнославянское посредничество, которое заимствовано из греческого в древнеукраинский язык", – пояснил специалист.

Что касается игрушки-матрешки, то на московщине хвастались, "что это символ передовой русской культуры", но ее просто скопировали у японцев только в конце XIX в., отметил Добрянский.

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