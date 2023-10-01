В Украине будет построена первая подземная школа: дети смогут учиться даже во время атак армии РФ

В Украине построят первую подземную школу. Заведение, которое будет отвечать самым современным нормативным требованиям к защитным сооружениям, появится в Харькове.

Об этом в Telegram сообщил городской голова Игорь Терехов. Он акцентировал, что инвестиции в образование не сократятся ни в этом, ни в следующем году, несмотря на нехватку бюджетных средств.

Также Терехов отметил, что наличие в городе подземной школы позволит тысячам харьковских детей продолжить безопасное очное обучение даже во время ракетных угроз со стороны государства-террориста России.

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Напомним, с началом нынешнего учебного года в Харькове заработала первая в мире школа в метро. Там учится уже более тысячи школьников. Больше всего учеников – на самых глубоких платформах метро "Университет" и "Победа". Всего же сформирован 61 класс, хотя в планах власти их количество увеличить до 68.

Для того, чтобы учиться в подземке, некоторые дети ушли из своей школы. Такое временное отчисление предусматривает закрепление за ребенком его места в школе, где он учился предварительно, однако позволяет оффлайн посещать важные предметы, рассказала руководитель городского департамента образования Ольга Деменко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В МОН рассказали, что по состоянию на начало нового учебного года более 80% школ в Украине были оборудованы укрытиями. С 1 сентября в стране начали работать более 12,9 тыс. школ.

– Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко заявил, что доступ населения к обустроенным укрытиям в столичных учебных заведениях должен быть круглосуточным. Такое решение принял Совет обороны Киева.

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