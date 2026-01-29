В Украине хотят сократить количество дней, когда можно не посещать школу без справки

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик считает, что в Украине нужно сократить количество дней, когда дети могут не посещать школу без медицинской справки, с 10 до 5. По ее словам, некоторые из родителей злоупотребляют этим, поэтому ученики выпадают из системы образования.

Видео дня

Об этом Лещик рассказала в интервью украинскому медиа. Она отметила, что состояла в рабочей группе, которая занималась этим вопросом, однако такую идею не поддержали. Несмотря на это, согласно полученным данным, часть детей фактически не учится, при этом ответственность родителей минимальная – штраф в размере 750 гривен.

"Я состояла в рабочей группе и предлагала сократить этот срок хотя бы до 5 дней, потому что некоторые родители злоупотребляют этим. Дети фактически выпадают из системы образования. Но это предложение не поддержали. Мы анализировали данные в одной громаде по посещению детей. Результаты показали, что часть детей фактически не получает образование. В то же время ответственность родителей минимальная – штраф около 750 гривен. Поэтому, возможно, надо усиливать законодательство в этом вопросе", – сказала Лещик.

Она также напомнила, что в Украине разрешена семейная форма обучения, которая оправдана для учеников, выехавших за границу. Однако некоторые школьники не посещают школу, находясь в украинских городах, и получают образование по семейной форме. В таком случае возникает вопрос, действительно ли родители обучают детей.

"Семейная форма обучения предусматривает определенный вид контроля знаний: проведение контрольных работ, тестирований. Учебное заведение может инициировать перевод ребенка на очную форму, если он не выходит на связь или демонстрирует низкий уровень знаний. Но на практике школы редко на это решаются", – добавила омбудсмен.

Министерство образования и науки в 2024 году уже инициировало подобное предложение, разместив его для общественного обсуждения. Можно предположить, что документ не вступил в силу.

Напомним, если ребенок пропускает несколько уроков или дней обучения из-за плохого самочувствия, об этом достаточно сообщить классному руководителю. В других случаях причины отсутствия должны быть подтверждены медицинской справкой или письменным объяснением родителей.

Если ребенок не будет посещать уроки из-за запланированной поездки, пребывания в санатории, участия в соревнованиях, то нужно обратиться в администрацию учебного заведения, чтобы написать заявление. Его образец можно найти на сайте школы или непосредственно у руководства.

Украинцев возмутило такое сообщение. В частности, в социальной сети Threads они сетовали на то, что в школах холодно, а на улице температура достигает до –26 градусов. По их словам, это одна из главных причин, почему дети сейчас могут не идти в школу. В то же время они отмечали, что если есть записка от родителей, то это не считается за прогул.

"Так это же как бы для прогулов, есть записка – нет прогула".

"Да пусть сами ходят в школу в морозы. Там при плюсовой температуре в куртках сидят и холодно им. А при минусовой даже представить боюсь".

"Интересно, что значит "злоупотребляют". Не позволяют идти в школу без отопления в –26? Как будто на дистанционном обучении не просидели несколько лет и "пропустил занятия". Это какая-то очень сложная проблема".

"За ПРОГУЛЫ! То есть когда родители не предоставляют справку об отсутствии ребенка. Предупредили, написали заявление – и сидите дома".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине предложили ввести жесткие штрафы для учеников за прогулы и неподобающее поведение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!