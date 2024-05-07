В Украине началась регистрация поступающих на экзамены в магистратуру: кому могут отказать

В Украине 7 мая началась регистрация поступающих на экзамены в магистратуру. Абитуриенты могут сделать это как лично, так и дистанционно. Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования.

В случае, если поступающий регистрируется онлайн, он должен пройти электронную идентификацию. Если в заявлении отсутствует квалифицированная электронная подпись, то будущему магистранту могут отказать в подаче заявления. Об этом УЦОКО сообщило на официальном сайте.

Поступающие в магистратуру в этом году будут сдавать Единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ) и единственный вступительный экзамен (ЕВЭ).

Абитуриенты должны подать необходимые документы и указать перечень экзаменов и город, где они будут сдавать их в Украине или за рубежом.

После того, как поступающий получит бланк экзаменационного листа, он считается зарегистрированным на экзамены.

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Регистрация продлится до 29 мая.

ЕВЭ и ЕПВИ будущие магистранты могут сдать в 58 украинских городах. В частности, в список вошли 20 областных центров, 37 городов областного подчинения и районных центров и г. Киев.

За рубежом абитуриенты смогут сдать экзамены в магистратуру в 16 городах и 9 странах Европы. УЦОКО призвало поступающих не медлить с регистрацией, ведь количество иностранных пунктов для сдачи экзаменов ограничено.

Напомним, в зависимости от количества тестов будет варьироваться и то, сколько дней будет проходить испытание, но не больше одного экзамена в один день. Если будущий магистрант будет составлять только ЕВЭ, то он должен будет явиться в экзаменационный центр только один раз. А поступающие, которые будут сдавать ЕВЭ и ЕПВИ, будут проходить испытания два дня, согласно датам в приглашениях.

Задания ЕВЭ по иностранному языку в магистратуру не выходят за пределы уровня В1. Абитуриенты должны знать выбранный язык для того, чтобы работать со специальной научной литературой, для работы с иноязычными источниками и использовать его в поисковой деятельности. Задания предполагают проверку общего и выборочного понимания текста и проверку уровня сформированности лексико-грамматических умений.

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