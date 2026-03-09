'В Украине надо много зубрить'. Профессор, которая училась в США и Швейцарии, назвала отличия в системах высшего образования трех стран

Американский профессор и блогер родом из Украины Нина Карнаух рассказала о различиях в системах высшего образования в США, Швейцарии и Украине. По ее словам, за рубежом преподаватели уважают студентов и их мнение, зато украинские педагоги часто демонстрируют высокомерие.

Об этом педагог рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Она отметила, что в иностранных вузах часто отсутствует механизм обратной связи, тогда как в Украине студенты с некоторыми преподавателями должны беспрекословно выполнять их указания и хорошо себя вести, чтобы избежать проблем.

"В Украине много надо учить наизусть, зазубривать, зато в США и Швейцарии акцент делается на аналитическом мышлении. Еще за рубежом уважают студентов и их мнение, в Украине преподаватели часто демонстрируют превосходство – могут не поощрять вопросы или даже ругать за них. Также фактически отсутствует механизм обратной связи, когда преподаватель дорожит своей репутацией перед аудиторией. В Украине наоборот – с определенными преподавателями студент вынужден сидеть тихо, беспрекословно выполнять указания и вести себя идеально, чтобы избежать проблем", – поделилась Карнаух.

Она добавляет, что иностранные преподаватели не будут ставить низкий балл студенту просто так, тогда как в Украине оценка может зависеть от личного отношения педагога к конкретному ученику. Кроме того, в США и Швейцарии во время проверки тестов обеспечивается полная приватность.

В то же время, в Швейцарии чувствуется больше формальности. В частности, преподаватели часто придерживаются строгого дресс-кода, имея официальный вид, тогда как американские профессора могут одеваться просто, даже позволяя сесть себе на стол во время лекции.

"В США все иначе: профессора могут одеваться очень просто, позволяют себе даже сесть на стол во время лекции. Они более дружелюбны и открыты. Мне импонирует американская freedom of expression – возможность выходить за пределы стереотипных рамок", – рассказывает Карнаух.

Она также отметила, что в США и Швейцарии взаимодействие между университетами и работодателями налажено лучше, чем в Украине. Так, например, несколько раз в семестр проводятся ярмарки вакансий, куда приезжают представители крупных компаний. Студенты могут подходить к ним, оставлять резюме или просто спрашивать, что именно нужно для трудоустройства.

В то же время, во времена учебы Карнаух, в Украине подобные мероприятия не проводили, из-за чего ощущалось отсутствие связи.

