'Преподаватели обесценивают и хотят завалить'. Профессор – о высшем образовании в Украине, США и Швейцарии, дипломе в 90 лет и секрете мотивации студентов

Американский профессор и блогер родом из Украины Нина Карнаух с началом полномасштабного вторжения увольняется из престижного университета в США и совершенно случайно становится менеджером колумбийской группы с украинским сердцем – Los Iankovers. Свое решение тогда она объяснила тем, что, получив желаемый опыт, ей стало неинтересно в сфере наук, а креативность не вписывалась в академический мир.

В интервью OBOZ.UA Нина Карнаух поделилась лайфхаками, как поступить в иностранный университет, рассказала об опыте сдачи экзамена TOEFL на знание английского языка и сравнила системы образования в высших учебных заведениях Украины, Швейцарии и США. Также профессор высказала мнение, почему наши студенты более мотивированы, чем иностранцы, и призналась, что бы ей больше всего хотелось ввести в украинских университетах.

– Нина, какие советы вы дали бы студентам, чтобы поступить в желанный университет?

– Я бы посоветовала найти людей, которые уже достигли цели, к которой вы стремитесь. Например, если вы планируете поступить в украинский или зарубежный университет, найдите украинцев, которые там учатся. Даже если никого не знаете лично. По моему опыту, почти в каждом вузе мира есть наши земляки, у которых можно спросить совета и узнать об их пути к успеху.

Я бы не советовала обсуждать эту тему с учителями или родителями, которые будут отговаривать и говорить, что это трудно, дорого или невозможно. Мой опыт был именно таким. Люди, которые не достигли цели, о которой мечтаете вы, часто не верят в реальность успеха, а потому не смогут дать действенных советов.

Когда я планировала поступать в университет Санкт-Галлена (HSG) в Швейцарии на программу по банковскому делу и финансам, я пообщалась со студентами из разных швейцарских вузов. Они просмотрели мое резюме и документы и даже немного помогли с оформлением. Позже, уже в США, я разыскала украинку в университете моей мечты – ее советы стали решающими. Такой подход существенно экономит время. Когда не знаешь, за что хвататься, кажется, что надо учить абсолютно все. Однако в каждом университете есть свои приоритеты. Когда точно знаешь, на чем фокусироваться, появляется гораздо больше мотивации, ведь ты бьешь точно в цель.

– По вашим наблюдениям, чем украинские студенты отличаются от иностранных? Возможно, замечали большую дисциплину или целеустремленность?

– В Украине я училась в КПИ (Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского. – Ред.). Это ведущий технический университет страны. Не знаю, какой была мотивация у других, но в нашем окружении студенты были достаточно целеустремленные и дисциплинированные. В целом я бы не сказала, что украинские студенты уступают иностранным в дисциплине или жажде обучения.

Однако я, как и многие мои знакомые, чувствовала: от того, как мы будем учиться, зависит, будут ли у нас деньги в будущем и сможем ли мы себя обеспечить. Большинство из нас происходило из семей с небольшим достатком, а когда вырастаешь в такой среде, естественно хочется лучшего будущего. У студентов из таких стран, как Швейцария или США, нет необходимости учиться только для возможности спокойно покупать одежду или качественно питаться – у них это было с детства. Поэтому для украинских студентов фактор выживания и базового благосостояния становится дополнительным и очень мощным двигателем мотивации.

Однако самая большая разница заключается в отношении к студентам. Украинские преподаватели часто обесценивают, не уважают, стремятся завалить – это действительно неприятно.

Отдельно стоит выделить проблему устаревших дисциплин в украинских университетах. Трудно сохранять мотивацию, когда понимаешь: то, что преподают на лекциях, никогда не пригодится в реальной жизни. Университеты США также имеют похожую проблему: если студент выбирает курс, который является обязательным, но он осознает его бесполезность для своей будущей карьеры, уровень вовлеченности так же будет низким.

– А что вы можете сказать о преподавателях престижного Колледжа бизнеса Фишера в штате Огайо, где вы работали младшим профессором по финансам? Как они находили подход к аудитории? Как в целом мотивируют студентов учиться и не пропускать занятия?

– Здесь есть несколько аспектов. Во-первых, в США студенты платят за обучение примерно 50–100 тысяч долларов (от 2,2 млн грн до 4,4 млн грн) в год. Это значительная сумма, которую они оплачивают или с помощью родителей, или беря кредит, поэтому желание учиться обычно выше.

Конечно, бывают моменты, когда многим студентам важнее сама оценка, а не материал. Я столкнулась с этим на курсе, который преподавала: он не был обязательным, но его выбирали просто для галочки. Перечень дисциплин на выбор часто ограничен, и студентам нужно просто "добрать" необходимые баллы. Те же, кто выбирал мой курс только ради хорошей строчки в резюме, также не имели достаточной мотивации к глубокому изучению предмета.

Мне кажется, самая сильная мотивация для всех студентов – как в Украине, так и в США или Швейцарии – это увлеченный преподаватель. Человек, который искренне любит свой предмет, понимает практическую ценность знаний и способен зажечь интерес в других. Однако, по моему опыту, существуют и такие студенты, которых невозможно заинтересовать, каким бы вдохновенным ты ни был, ведь у них просто совсем другие интересы.

Важно отметить, что в США после каждого семестра студенты оценивают своих преподавателей. Они заполняют evaluations – специальные анкеты, где по разным направлениям оценивают эффективность курса: насколько профессиональным был преподаватель, как доступно он объяснял материал, были ли требования понятными, а оценивание – справедливым. Такая система существенно мотивирует преподавателей работать качественно, ведь результаты этих опросов анализирует руководство университета, и если преподаватель вел себя некорректно или преподавал неудовлетворительно, это может стать прямой причиной для его увольнения.

Я убеждена, что в Украине крайне важно ввести такие опросы. Именно из-за их отсутствия возникает та беспардонность, с которой я столкнулась в КПИ, где все решал субъективный фактор. В то же время в США и Швейцарии тесты проверяются анонимно. Там нет места подходу: "Этот студент мне нравится больше, а тот – меньше", соответственно, никто не занизит оценку из-за личной неприязни.

Как-то я не понравилась одной преподавательнице. Несмотря на то, что по другим предметам у меня были пятерки, а ее дисциплину я знала и добросовестно изучала, она просто не позволила мне защитить работы и сдать экзамен. Я оказалась на грани отчисления! Преподавательница откровенно меня унижала и прямо говорила: "Я хочу, чтобы тебя выгнали! Ты мне не нравишься!". Это был абсолютный абсурд и психологическое насилие, из-за которого я потом все лето не могла нормально спать. Подобную ситуацию просто невозможно представить в США или Швейцарии.

– Пожалуй, едва ли не все украинские школьники смотрели известный американский сериал "Район Беверли–Гиллз, 90210". Начиная с четвертого сезона, там показывали студенческую жизнь, которой можно было только позавидовать: свобода выбора, интересные лекции и особая атмосфера. А как это выглядит на самом деле?

– В Швейцарии и США я училась уже на уровне аспирантуры, поэтому мой образ жизни существенно отличался от будней бакалавров, которым по 18–20 лет. Мне тогда было 24–25 – не намного больше, но разница все же чувствовалась (улыбается). Конечно, мне было интересно наблюдать за этим со стороны, однако ежедневные вечеринки или посиделки в барах после занятий меня не привлекали еще во время учебы в Украине.

По поводу интересных пар – я полностью согласна, ведь имела немало увлекательных дисциплин. Когда я приехала в Швейцарию, у меня было шесть обязательных предметов. Однако параллельно меня интересовало столько всего другого, что суммарно я посещала, кажется, около 15 курсов. Мне невероятно нравилось слушать лекции на разные темы – даже на те, которые совсем не касались финансов или экономики.

Я продолжала посещать различные лекции и семинары и в США. Даже сейчас, живя рядом со Стэнфордским университетом, я уже записалась на два курса и продолжаю учиться. Мне всегда интересно узнавать, какой вклад в этот мир вносят выдающиеся умы. Особенно мне нравится момент полного погружения: когда ты сидишь и фокусируешься на каждом слове преподавателя, можешь задать ему вопросы. Эта интеллектуальная атмосфера – то, от чего я по-настоящему зависима и что приносит мне огромную пользу

– Существует ли коррупция в университетах США и Швейцарии? Берут ли там взятки? И реально ли поступить в такие заведения, полагаясь только на собственные знания?

– Да, поступить на основе знаний – абсолютно реально, и я это доказала на собственном опыте. Более того, я получила стипендию от швейцарского правительства, которая полностью финансировала мое обучение, а затем – еще один грант на дополнительное обучение в США. То есть я поступила благодаря своим академическим показателям и результатам, еще и получила полное финансирование.

За все время я ни разу не видела и не слышала, чтобы кто-то давал взятки. Лишь иногда в медиа появляются сообщения о единичных инцидентах в университетах США. Но это исключения, которые вызывают громкие скандалы. Это вовсе не является тенденцией, как, к сожалению, часто бывает в Украине.

– В новостях я также вижу, как в США люди 80–90 лет получают дипломы. Действительно ли за рубежом возраст не является препятствием для обучения?

– Дополнительные курсы в Стэнфордском университете, которые я сейчас посещаю, открыты для всех. Кстати, это чрезвычайная возможность: топовые университеты открыли программы со своими лучшими преподавателями, и на обоих курсах я в свои 37 лет являюсь одной из самых молодых студенток.

Треть слушателей – это люди старше 50 лет, которые просто хотят поучиться в Стэнфорде. График очень удобный: можно выбрать один курс раз в неделю вечером, так почему бы не воспользоваться случаем? Для этого не нужно снова учиться четыре года. Чувствую: если буду иметь такую возможность, то до конца жизни буду посещать разные курсы. Я по этому действительно скучаю (улыбается).

– А сколько времени вы работали в одном из крупнейших государственных университетов США? Почему в конце концов променяли мечту своей жизни, к которой так тяжело шли, на музыку?

– Я проработала в университете четыре с половиной года. Моей главной мотивацией было в совершенстве разобраться в мире экономики и финансов: понять, что драйвит цены на рынках и как на самом деле влияет Центральный банк. Мне хотелось почувствовать вкус этой "интеллектуальной тусовки" – общаться с нобелевскими лауреатами, путешествовать по странам, представляя свои исследования, и опубликовать собственную статью в топ-журнале.

Я прожила этот опыт, получила от него все, что ожидала, и в какой-то момент почувствовала, что мне стало менее интересно. А в жизни есть столько других увлекательных вещей! Например – сделать колумбийскую группу популярной в Украине (улыбается). Мне нравится создавать то, чего никто раньше не делал. У меня есть внутренняя потребность, которую необходимо реализовать, иначе останется пустота. К тому же во мне всегда жила креативная часть, которая просто не вписывалась в академические рамки.

На самом деле у меня не было четкой цели: "Хочу заниматься музыкой". Когда я ушла из университета, то просто хотела путешествовать, наслаждаться миром, лучше понять себя и наконец пожить без дедлайнов. Более десяти лет я куда-то спешила, и теперь хотелось просто расслабиться.

Все произошло случайно: я познакомилась с колумбийской группой Los Iankovers и решила записать интервью с ее лидером – колумбийцем украинского происхождения Янко – для своего YouTube-канала "Нина-Украина". Мне показалось чрезвычайно интересным, что они поют украинские народные песни. В конце нашего разговора Янко пригласил меня в Боготу. Поскольку на Рождество я не имела особых планов, то подумала: "А почему бы и нет?". Купила билеты и полетела в Колумбию. Там я увидела, что они – настоящие профессионалы, которые закончили консерваторию, и мне просто захотелось им помочь.

На тот момент у Los Iankovers было всего около двух тысяч подписчиков в Facebook, а видео они снимали на старенький Android. Поскольку у меня была с собой камера, мы записали ролик для моего YouTube-канала. Это была такая себе взаимовыгода. Уже в 2022 году Янко предложил мне стать их менеджером. Моей первой реакцией было искреннее удивление: профессор финансов в прошлом – какой из меня менеджер музыкальной группы? Сначала я не очень была на это настроена, поэтому решила несколько месяцев попробовать сотрудничать, а дальше будет видно. В результате, как видите, мы до сих пор работаем вместе (улыбается).

– В университете вы просто взяли и написали заявление на увольнение? Например, в Португалии о таком решении нужно сообщать хотя бы за два месяца вперед.

– Я сообщила руководству о том, что ухожу, заранее – за восемь месяцев. В профессорской среде вакансий немного, поэтому университету нужно минимум полгода, чтобы найти замену. В то же время я понимаю: если когда-нибудь захочу вернуться в науку, то смогу устроиться на работу в другой университет.

Интересно, что моя статья в ведущем научном журнале вышла в последний момент – уже после того, как я решила уволиться. Несмотря на заявление, я продолжала работать над публикацией до самого конца. Для академического сообщества это выглядело странно, но я просто хотела попробовать другую жизнь и заняться чем-то новым. Это вовсе не означает, что я считаю свой предыдущий опыт ошибкой или жалею о нем.

Для меня важно быть полезной для большого количества людей. В университете я преподавала примерно 150 студентам в год, а мои научные статьи читали еще несколько сотен человек. Получается, что условно я влияла на тысячу человек в год – и мне этого было мало. Я чувствовала, что в рамках научной сферы не выйду за эти рамки, поэтому начала частично реализовывать свой потенциал через YouTube-канал.

– Как возникла идея создать канал для продвижения украинского контента, где вы тестировали американцев на знание украинской культуры?

– Мне было важно развить канал для украинской аудитории на более чем 100 тысяч подписчиков, ведь я начала замечать, что без постоянной практики забываю родной язык. Тематика реакций американцев на украинские песни появилась случайно, но впоследствии я поняла главное – мне важно дарить людям приятные эмоции.

Зрители, которые смотрели эти видео, чувствовали гордость за свою страну и осознавали ценность украинской культуры. Особенно этого не хватало украинцам за рубежом. До полномасштабного вторжения патриотического контента, нацеленного именно на такой подъем, было крайне мало. Однако с 2022 года, когда многие блогеры начали создавать похожие видео, я почувствовала, что исчерпала это направление для себя. Мне захотелось двигаться дальше, поэтому я перешла к новому формату – работы с колумбийской группой.

– Собственно, вы всегда были украиноязычной?

– Нет. У меня русскоязычные родители, поэтому с детства я общалась на русском. В школе постепенно выучила украинский, но пользовалась им только на уроках. Все изменилось в 14 лет, когда я поступила в Украинский гуманитарный лицей Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Это особое заведение в Киеве, где нам запрещали в пределах лицея разговаривать на русском. В то время – это был 2003 год – такая позиция выглядела очень необычно, но наша директор была принципиально проукраинской. Если преподаватели слышали, что кто-то из учеников общается на русском на перемене, то сразу подходили с просьбой перейти на украинский. Были даже случаи, когда звонили родителям и сообщали, что их дети используют русский.

Тогда мы не до конца понимали важность украинского языка – для нас это было каким-то формальным правилом. Хотя нам и объясняли, мол, мы – будущее украинской элиты и нации, глубокого осознания не хватало. Однако это безусловно помогло: я начала общаться на украинском на бытовые темы со сверстниками, а с некоторыми из них – и за пределами лицея. Я очень благодарна этому учебному заведению за то, что оно научило меня говорить на украинском, однако полного перехода на него тогда не произошло. С теми, кто разговаривал на украинском, я общалась на украинском, а с русскоязычными – соответственно, на русском. Окончательно я перешла на родной язык лишь несколько лет назад.

Сейчас у меня есть четкое правило: я могу немного разговаривать на русском с теми, кто совсем не понимает украинского, но только не с гражданами РФ. То есть если человек не имеет никакого отношения к вторжению в Украину, я могу себе это позволить. Однако все равно стараюсь этого не делать, ведь мне уже просто неприятно говорить на русском.

– Как удалось выучить английский до уровня, который позволил преподавать международные финансы и экономику в одном из крупнейших государственных университетов США?

– Это было трудно. Если сравнивать, то даже само поступление в университет не было таким сложным – надо было только собрать необходимые документы. А вот экзамен TOEFL на знание английского для поступления в университет в Швейцарии я сдала только с четвертой попытки. Причем эта попытка состоялась уже после того, как срок подачи документов в университет закончился. Я подавалась с недостаточным количеством баллов по английскому, но для меня сделали исключение, поскольку все остальные документы были в идеальном состоянии. Более того – я получила стипендию, поэтому мне дали еще полгода, предупредив: если не сдам экзамен, все отменят.

Поэтому минимум три часа в день я уделяла английскому языку. В то время я еще работала в банке в Украине и параллельно училась в университете, а в наушниках постоянно слушала различные подкасты. Кроме того, я нашла через Skype двух американцев и несколько раз в неделю разговаривала с ними, ведь у меня был очень слабый уровень разговорного английского. В целом было непросто, потому что я не имею особой склонности к языкам, но для обучения уровня в конце концов хватило.

Позже, после более пяти лет обучения, многочисленных курсов и постоянного общения со студентами и преподавателями в Швейцарии и США, мой уровень стал значительно выше. Это было особенно ощутимо, когда я подавала документы на должность преподавателя в 160 высших учебных заведений. Я прошла 39 собеседований в течение четырех дней! На каждом из них сидело по пять представителей университета, которые задавали сложные вопросы о моих исследованиях. Даже в течение первого года преподавания я все равно волновалась из-за своего английского. Мне часто снились кошмары, будто студент задает вопрос, а я совсем его не понимаю (улыбается).

– Если не ошибаюсь, вас взяли на работу сразу в три университета, два из которых находятся в США и один в Норвегии.

– Да.

– Почему вы выбрали именно университет в штате Огайо?

– Один из тех университетов в США даже не входил в топ-15 по качеству исследований. Надо понимать: есть заведения, которые можно оценивать по размеру, а есть те, которые оцениваются по качеству их научной деятельности. В Норвегии университет вообще занимал примерно 150-е место в мире, к тому же находился в небольшом городе, где солнечный свет был только четыре часа в день.

Также важным фактором была заработная плата и требования по преподавательской нагрузке. В США мне нужно было преподавать только один предмет в год. То есть всего четыре с половиной месяца я читала один и тот же курс в трех группах, а остальные восемь месяцев – занималась исследованиями, которые финансировались. Я могла путешествовать и ездить на конференции. В США дополнительно выделяют 10 тысяч долларов в год на покупку любых данных для научной работы, тогда как в Норвегии, кажется, предоставляли только две тысячи.

– Воспитательница в детском саду рассказывала нам, что ее зарплаты хватает буквально на базовые потребности. Какая ситуация у преподавателей?

– Ситуация у преподавателей финансов в бизнес-школе другая. Даже в рамках одного американского университета профессора этого направления получают зарплату в два раза больше, чем преподаватели других дисциплин. У меня была такая зарплата, на которую я могла позволить себе не только путешествовать и обеспечивать все свои потребности, но и делать неплохие сбережения на пенсию. То есть финансово я была вполне довольна.

– Какие основные различия между украинской, американской и швейцарской системами образования в высших учебных заведениях вы бы выделили?

– В Украине много надо учить наизусть, зазубривать, зато в США и Швейцарии акцент делается на аналитическом мышлении. Еще за рубежом уважают студентов и их мнение, в Украине преподаватели часто демонстрируют превосходство – могут не поощрять вопросы или даже ругать за них. Также фактически отсутствует механизм обратной связи, когда преподаватель дорожит своей репутацией перед аудиторией. В Украине наоборот – с определенными преподавателями студент вынужден сидеть тихо, беспрекословно выполнять указания и вести себя идеально, чтобы избежать проблем.

Еще одно важное различие – анонимность. В США и Швейцарии при проверке тестов обеспечивается полная приватность, и это очень правильный подход. Преподаватель не может поставить низкую оценку просто потому, что ему так захотелось. В Украине же до сих пор часто срабатывает человеческий фактор: оценка может зависеть от личного отношения преподавателя к конкретному студенту.

Если же сравнивать США и Швейцарию, то в Швейцарии несколько больше чувствуется иерархия. Это не означает отсутствие уважения, но присутствует большая формальность. Например, преподаватели там обычно придерживаются строгого дресс-кода: пиджак, белая рубашка, максимально официальный вид. В США все иначе: профессора могут одеваться очень просто, позволяют себе даже сесть на стол во время лекции. Они более дружелюбны и открыты. Мне импонирует американская freedom of expression – возможность выходить за пределы стереотипных рамок.

Также стоит добавить о связи с компаниями во время обучения. В США и Швейцарии взаимодействие между университетами и работодателями налажено значительно лучше. Например, несколько раз в семестр проводятся ярмарки вакансий, куда приезжают представители крупных компаний. Студенты могут подходить к ним, оставлять резюме или просто спрашивать, что именно нужно для трудоустройства. Когда я училась в Украине, университеты таких мероприятий не проводили – наоборот, чувствовался определенный дисконект. Возможно, сейчас ситуация изменилась, но мне кажется, что украинские студенты до сих пор вынуждены искать работу самостоятельно, без существенной поддержки со стороны учебных заведений.

