В Украине не будут уменьшать количество медицинских вузов: Винницкий объяснил свое заявление, повлекшее резонанс

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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В Украине не будут уменьшать количество медицинских вузов: Винницкий объяснил свое заявление, повлекшее резонанс

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий объяснил свое заявление об уменьшении количества медицинских университетов в Украине. Он подчеркнул, что его высказывание вырвано из контекста, а украинцам следует задуматься над обеспечением конкурентоспособности заведений высшего образования в европейском пространстве.

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Об этом чиновник написал в сообщении на официальной странице Facebook. По словам Винницкого, медицинское образование приобретается в классических университетах, а специализированные вузы – редкость. В то же время, управленец в очередной раз подчеркнул, что образовательное ведомство не имеет краткосрочных планов по сокращению заведений.

В Украине не будут уменьшать количество медицинских вузов: Винницкий объяснил свое заявление, повлекшее резонанс

"Действительно, в Европе, преимущественно, медицинское образование приобретается в классических (многоотраслевых) университетах. Специализированные учреждения высшего медицинского образования там редкость. В Украине другая система, которая укоренилась уже много десятилетий. Во время вебинара я объяснил преимущества европейской модели и беспокойства относительно конкурентоспособности наших медицинских ЗВО в будущем. Но никаких планов по внезапным изменениям в существующей сети учреждений медицинского образования сейчас нет ни у МОН, ни у Минздрава (насколько мне известно)", – написал Винницкий.

По его мнению, система должна развиваться эволюционно, а украинская среда нуждается в профессиональной дискуссии относительно улучшения эффективности отрасли медицинского образования.

В Украине не будут уменьшать количество медицинских вузов: Винницкий объяснил свое заявление, повлекшее резонанс

"По моему мнению, наша система должна развиваться эволюционно. Нам нужна профессиональная дискуссия по поводу того, как улучшить эффективность нашей системы высшего медицинского образования, да и высшего образования в целом", – добавил чиновник.

Напомним, OBOZ.UA рассказывал, что идея МОН уменьшить количество медвузов возмутила сеть.

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