В Украине не будут уменьшать количество медицинских вузов: Винницкий объяснил свое заявление, повлекшее резонанс

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий объяснил свое заявление об уменьшении количества медицинских университетов в Украине. Он подчеркнул, что его высказывание вырвано из контекста, а украинцам следует задуматься над обеспечением конкурентоспособности заведений высшего образования в европейском пространстве.

Видео дня

Об этом чиновник написал в сообщении на официальной странице Facebook. По словам Винницкого, медицинское образование приобретается в классических университетах, а специализированные вузы – редкость. В то же время, управленец в очередной раз подчеркнул, что образовательное ведомство не имеет краткосрочных планов по сокращению заведений.

"Действительно, в Европе, преимущественно, медицинское образование приобретается в классических (многоотраслевых) университетах. Специализированные учреждения высшего медицинского образования там редкость. В Украине другая система, которая укоренилась уже много десятилетий. Во время вебинара я объяснил преимущества европейской модели и беспокойства относительно конкурентоспособности наших медицинских ЗВО в будущем. Но никаких планов по внезапным изменениям в существующей сети учреждений медицинского образования сейчас нет ни у МОН, ни у Минздрава (насколько мне известно)", – написал Винницкий.

По его мнению, система должна развиваться эволюционно, а украинская среда нуждается в профессиональной дискуссии относительно улучшения эффективности отрасли медицинского образования.

"По моему мнению, наша система должна развиваться эволюционно. Нам нужна профессиональная дискуссия по поводу того, как улучшить эффективность нашей системы высшего медицинского образования, да и высшего образования в целом", – добавил чиновник.

Напомним, OBOZ.UA рассказывал, что идея МОН уменьшить количество медвузов возмутила сеть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!