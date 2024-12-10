'В Украине война, нам нужно в сотни раз больше медиков, чем где бы то ни было в мире': идея МОН уменьшить количество медвузов возмутила сеть

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в конце ноября заявил о необходимости уменьшения медицинских университетов в Украине. Он отметил, что в Европе таких вузов четыре, тогда как в нашей стране 15. Вчера украинские медиа вновь подхватили эту новость, что вызвало реакцию в сети.

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В этой связи OBOZ.UA решил узнать, что о такой инициативе думают украинцы. Так, они считают, что в стране где происходит полномасштабная война, медиков нужно гораздо больше, чем где угодно в мире.

"Думаю, следует учитывать, что Украине медиков сегодня нужно в сотни раз больше, чем любой другой части мира".

"Нам чиновников и министерства сократить, а не подготовку врачей в стране где война и буду проблемы со здоровьем населения в послевоенный период. Кроме того в мирные времена эти медицинские учреждения высшего образования имели целые факультеты подготовки иностранных студентов в хорошо на этом зарабатывали".

"В ЕС средняя зарплата 5 тыс евро, а в Украине. Так что теперь? В Украине 10 лет идет война, врачи нужны государству. Это учли?"

Кроме того, пользователи соцсети под сообщением в Facebook говорили и о том, что в европейских странах гораздо больше медицинских университетов, чем назвал замминистра образования.

"Только в Польше общее количество 11 медицинских ЗВО. А Европа не заканчивается только в Польше".

"Только в Польше 9 медуниверов: Варшавский, Силезский, Вроцлавский, в Лодзи, Гданьске, Познани, Люблине, Белосток, Померанский медуниверситет. Что-то господин заместитель много фантазирует. Может, пора отдохнуть?".

"В Германии медицинские факультеты функционируют при университетах, но там такая инфраструктура, что ей позавидовала бы наша областная больница. Простой вопрос. Если у нас даже областные больницы обеспечивают хуже, чем факультеты в Германии, способны ли будут медицинские факультеты в Украине готовить специалистов? Или это снова будет имитация, карго-культ поклонения западным практикам без наполнения их реальным содержанием?".

"Сама идея не плохая и не хорошая. Плохо то, что "новая" идея укрупнения наливается в старые мехи феодального устройства системы образования. И именно для цементации такого устройства придумывается такой бред".

"Частично согласен. Еще введение в МОН, можно дискутировать и возможно есть рациональное зерно в этой идее. Но тезисы о 1-2 медицинских ЗВО на крупнейшую страну Европы, равны окончательно добить уровень медицины".

"Если они инфиз присоединяют к металлургам, так судьба медицинских ЗВО будет трагической".

"К счастью, медвузы еще сохраняют популярность. Реформы сделают с ними то, что произошло с естественными и техническими специальностями".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему в одних университетах зарплаты выше, чем в других.

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