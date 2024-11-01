В Украине окончательно завершилась вступительная кампания-2024: электронные кабинеты создавать уже нельзя

В Украине окончательно завершилась вступительная кампания в 2024 году. Вчера, 31 октября, был последний день, когда абитуриенты могли создать электронный кабинет и подать заявление.

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Об этом сообщило Министерство образования и науки (МОН) в Facebook. Все зарегистрированные кабинеты прекратили работу и поступающие не имеют к ним доступа.

Образовательное ведомство также подчеркнуло, что в следующем году абитуриентам нужно будет создавать новые кабинеты, даже если они регистрировали их прошлые годы.

МОН отметило, что такой процесс проходит ежегодно, ведь порядок приема для каждой вступительной кампании изменяется. Соответствующие изменения внедряются в системе работы электронных кабинетов.

Напомним, чаще всего поступающие в учреждения профессионального и профессионально-технического образования в 2024 году выбирали профессии поваров – почти 1,6 тысячи абитуриентов. Также популярностью пользовалась специальность слесарей по разным направлениям – 770 соискателей.

Всего в профтехи поступило 8 794 электронное заявление. Из общего количества 5766 заявлений подали выпускники 9 классов, 3028 – 11 классов.

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