Более полутора тысяч: какую профессию чаще всего выбирали поступающие в профтехи в 2024 году

Чаще всего поступающие в учреждения профессионального и профессионально-технического образования в 2024 году выбирали профессии поваров – почти 1,6 тысячи абитуриентов. Также популярностью пользовалась специальность слесарей по разным направлениям – 770 соискателей.

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Такие данные предоставило государственное агентство "Инфоресурс" на официальной странице Facebook. Всего в профтехи поступило 8 794 электронное заявление. Из общего количества 5766 заявлений подали выпускники 9 классов, 3028 – 11 классов.

Напомним, заместитель министра образования Михаил Винницкий рассказал, что профессионально-техническое образование имеет несомненный приоритет для государства. По его словам, стране нужны люди, работающие руками. В частности, это касается слесарей, электромонтеров, сварщиков и т.п.

По словам чиновника, Украине нужны специалисты, которые начнут восстанавливать страну уже сейчас и будут это делать в течение следующих лет.

В то же время в МОН заговорили об уменьшении профтехов и учреждений предпрофессионального высшего образования на 35-40%. Кроме того, сократить в четыре раза нужно и число школ, учитывая численность учеников старшей школы.

При моделировании сети учреждений профильного среднего образования МОН получило 1745 предложений от школ, которые могут стать академическими лицеями и 840 предложений от профтехов, которые будут работать профессиональными лицеями.

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