В Украине определили заведения высшего образования с высокой степенью риска: какие вузы попали в список

Государственная служба качества образования (ГСКО) определила университеты с высокой степенью риска, количество которых уменьшилось вдвое по сравнению с прошлым годом. Среди 289 учреждений высшего образования с высокой степенью риска – 14 (5%), средним – 142 (49%), а с незначительным – 133 (46%).

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Такую статистику ГСКО предоставила на официальном сайте. Благодаря этим данным удается заметить факторы, которые могут увеличивать риски образовательной деятельности и принять меры по росту баллов по определенным показателям.

В список университетов с высокой степенью риска вошли:

Частное высшее учебное заведение "Международная академия экологии и медицины"

Общество с ограниченной ответственностью "Учреждение высшего образования Восточно-Европейский славянский университет"

Коммунальное заведение высшего образования "Днепровская академия музыки" Днепропетровского областного совета

Частное заведение высшего образования "Академия кино и новых медиа"

Общество с ограниченной ответственностью "Бердянский университет менеджмента и бизнеса"

Частное заведение высшего образования "Международный классический университет им. Филиппа Орлика"

Частное высшее учебное заведение "Институт психологии и предпринимательства"

Международный университет

Киевский университет права Национальной академии наук Украины

Харьковская государственная академия физической культуры

Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Михаила Туганбарановского

Частное заведение высшего образования "Восточноевропейский университет им. Рауфа Аблязова"

Одесский государственный университет внутренних дел

Частное высшее учебное заведение "Академия морских наук и инноваций"

Все учебные заведения оцениваются по следующим критериям:

Число студентов за последние три года. Количество преподавателей, трудоустроенных по основному месту работы. Состояние обнародования на официальном веб-сайте высшего образования определенных законодательством документов и информации. Количество нарушений требований законодательства в сфере высшего образования, выявленных по результатам мероприятий государственного надзора (контроля), проведенных в течение последних пяти лет, предшествующих плановому периоду. Наличие обособленных структурных подразделений. Наличие иностранных соискателей высшего образования. Доля неаккредитованных специальностей, образовательных программ.

"В течение последних трех лет значительно уменьшилась доля ЗВО, состояние наполненности вебсайтов которых неудовлетворительно, в то же время вдвое возросло количество ЗВО с долей обнародованных документов, материалов и информации на уровне 91-100%. Всего в течение шести лет отслеживается положительная динамика обнародования на официальных вебсайтах ЗВО определенных законодательством документов и информации", – говорится в сообщении ГСКО.

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