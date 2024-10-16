В Украине определили заведения высшего образования с высокой степенью риска: какие вузы попали в список
Государственная служба качества образования (ГСКО) определила университеты с высокой степенью риска, количество которых уменьшилось вдвое по сравнению с прошлым годом. Среди 289 учреждений высшего образования с высокой степенью риска – 14 (5%), средним – 142 (49%), а с незначительным – 133 (46%).
Такую статистику ГСКО предоставила на официальном сайте. Благодаря этим данным удается заметить факторы, которые могут увеличивать риски образовательной деятельности и принять меры по росту баллов по определенным показателям.
В список университетов с высокой степенью риска вошли:
- Частное высшее учебное заведение "Международная академия экологии и медицины"
- Общество с ограниченной ответственностью "Учреждение высшего образования Восточно-Европейский славянский университет"
- Коммунальное заведение высшего образования "Днепровская академия музыки" Днепропетровского областного совета
- Частное заведение высшего образования "Академия кино и новых медиа"
- Общество с ограниченной ответственностью "Бердянский университет менеджмента и бизнеса"
- Частное заведение высшего образования "Международный классический университет им. Филиппа Орлика"
- Частное высшее учебное заведение "Институт психологии и предпринимательства"
- Международный университет
- Киевский университет права Национальной академии наук Украины
- Харьковская государственная академия физической культуры
- Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Михаила Туганбарановского
- Частное заведение высшего образования "Восточноевропейский университет им. Рауфа Аблязова"
- Одесский государственный университет внутренних дел
- Частное высшее учебное заведение "Академия морских наук и инноваций"
Все учебные заведения оцениваются по следующим критериям:
- Число студентов за последние три года.
- Количество преподавателей, трудоустроенных по основному месту работы.
- Состояние обнародования на официальном веб-сайте высшего образования определенных законодательством документов и информации.
- Количество нарушений требований законодательства в сфере высшего образования, выявленных по результатам мероприятий государственного надзора (контроля), проведенных в течение последних пяти лет, предшествующих плановому периоду.
- Наличие обособленных структурных подразделений.
- Наличие иностранных соискателей высшего образования.
- Доля неаккредитованных специальностей, образовательных программ.
"В течение последних трех лет значительно уменьшилась доля ЗВО, состояние наполненности вебсайтов которых неудовлетворительно, в то же время вдвое возросло количество ЗВО с долей обнародованных документов, материалов и информации на уровне 91-100%. Всего в течение шести лет отслеживается положительная динамика обнародования на официальных вебсайтах ЗВО определенных законодательством документов и информации", – говорится в сообщении ГСКО.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что заведение высшего образования Украины стало лучшим по рейтингу World University Rankings 2025.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!