В Украине предложили сократить летние каникулы до 6 недель: возникла дискуссия

Украинская учительница истории Леся Хлыпавка предложила сократить летние каникулы до 6 недель, чем вызвала дискуссию в сети. По ее словам, учителя тратят осенью около месяца на то, чтобы школьники догнали и вспомнили пройденный материал в прошлом году. Педагог уверяет, что длительный отдых в конце учебного года вредит образованию учеников.

Об этом работница образования написала в Facebook. Хлыпавка отмечает, что такие длительные летние каникулы были необходимы во времена СССР, когда дети помогали работать в колхозе, ведь было много работы именно летом. Однако тогда школьники учились 6 дней в неделю.

Вместо этого педагог предлагает увеличить каникулы в течение года, в том числе и зимой, чтобы экономить затраты на отопление и электроэнергию. В то же время она говорит, что следует уменьшить количество уроков с 7-8 до 5-6 в день с большим обеденным перерывом, перехватывая опыт европейских стран.

"Знания детей страдают и об этом знает каждый учитель, который приходит в класс 1-го сентября и тратит где-то месяц чтобы наверстать. То есть долгие каникулы – это традиция, и в частности еще со времени когда детский труд использовали в СССР в том же колхозе, когда было больше работы (в то время тогда было 6 дней обучения в течение учебного года)", – говорит Хлыпавка.

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"То есть длительные летние каникулы нужны прежде всего учителям и об этом нужно не стесняться говорить вслух и не оправдывать все малой зарплатой. Лично я говорила и до войны и сейчас – летние каникулы (как в подавляющем большинстве европейских стран) снизить до 6 недель", – добавляет она.

Однако не все украинцы поддержали такую идею педагога. Большинство пользователей соцсети замечали, что в жару проводить образовательный процесс труднее, а уроки могут быть и в укрытии, потому что дети там только сидят в телефонах.

"А учитель не имеет права на надлежащие условия труда? И в жару учиться труднее, чем когда в классе прохладно. Я не против оптимизации каникул, но это не панацея, когда у учеников и учениц низкая мотивация к обучению. Или они уже устали, потому что 7 уроков каждый день, а где есть жизнь, кроме школы. Поэтому решения должны быть комплексными и касаться не только временной организации".

"Я против сокращения так каникул. Мне не понятно, почему в убежищах нельзя проводить если не полноценный урок, то хотя бы беседы, чтения? Дети тупо сидят в телефонах".

"А я не представляю как работать в жару, потому что в нагревшейся школе очень тяжело. И качество такого обучения может быть сомнительным. Плюс лето – это лагеря, сборы, соревнования, которые зимой труднее проводить".

Напомним, Министерство образования и науки Украины обратилось в университеты и колледжи с рекомендациями по проведению следующего учебного года. В частности, начать занятия предлагается в первой половине августа, за исключением первокурсников. Также пары, по возможности, следует проводить по субботам в теплые месяцы.

МОН сообщило, что в скором времени рекомендации по проведению образовательного процесса в 2024/2025 учебном году получат школы.

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