Запорожье уйдет на каникулы позднее всех: когда последний звонок в школах Украины. Даты по регионам

2023/2024 учебный год продлится до 28 июня 2024 года, согласно решению Министерства образования и науки Украины. Однако учебные заведения сами будут определять дату завершения обучения. Принимает даты начала каникул педагогический совет, руководствуясь установленными Кабинетом министров нормами.

Некоторые школы решили продолжить уроки в июне, чтобы школьники смогли догнать образовательные потери. В то же время, последний звонок в школах должен состояться 31 мая. OBOZ.UA собрал информацию о том, когда школьники уйдут на летние каникулы.

В Запорожье учебный год в школах продлится до первого июля, поэтому дети будут иметь всего два месяца летних каникул. В июне школьники будут посещать уроки и будут проводиться консультативные занятия. Такое решение было принято в связи с длительным дистанционным образованием и невозможностью проводить полноценное обучение из-за частых воздушных тревог.

В Харькове последний звонок раздастся в конце мая, поэтому с июня школьники пойдут на летние каникулы. Чтобы наверстать образовательные потери, родители смогут приводить своих детей в августе на дополнительные занятия. Таким образом, местные власти решили помочь ученикам подготовиться к новому учебному году, чтобы дети могли повторить изученный материал и актуализировать знания накануне первого сентября.

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В Киеве и области учебный год заканчивается 31 мая. Однако в некоторых общинах Киевской области уроки будут продолжаться до 7 и 14 июня. В это время в школах будут проводить дополнительные занятия для учеников 1-10 классов, а также тренинги по безопасности жизнедеятельности, минной безопасности и тактической медицины.

В Житомирской области большинство школ уходят на летний отдых 31 мая. Однако до 28 июня может продолжаться аттестация учеников и занятия по преодолению образовательных потерь.

В Винницкой области учебный год окончится 31 мая, а летние каникулы продлятся до конца августа. В июне школьники могут посещать дополнительные занятия и консультации.

На Полтавщине в 37 общинах летние каникулы начнутся 1 июня. В 15 общинах – 3 июня, в пяти – 31 мая и в одной – 7 июня.

В Одессе последний звонок раздастся 30 мая.

На Хмельнитчине летние каникулы начнутся для школьников 31 мая.

Для школьников Черкасской области обучение закончится 31 мая, а летние каникулы будут продолжаться до конца августа.

В Днепре летние каникулы стартуют 1 июня. Но для выпускников в июне могут проводить занятия по подготовке к Национальному мультипредметному тесту.

В Николаевской области последний звонок должен прозвучать 31 мая, а в июне школьникам могут проводить дополнительные уроки.

Во Львове школы уйдут на летние каникулы 1-10 июня. В некоторых учебных заведениях обучение закончится 17 июня. Отдых продлится до конца августа.

В Кировоградской области 363 школ последний звонок прозвучит 30-31 мая. В 69 учебных заведений учебный год продлится до 5-12 июня.

В Ивано-Франковске дети будут посещать уроки до 7 июня, а летние каникулы начнутся 10 июня и продлятся до 31 августа. Но есть учебные заведения, где последний звонок прозвучит 31 мая.

На Волыни летние каникулы начнутся 1 июня и продлятся до 31 августа.

В Черновицкой области дети будут уходить на отдых с 30 мая по 10 июня. Дипломы об окончании школы выпускникам планируют вручать 21-29 июня.

В Ривненской области ученики окончат школу 31 мая, а каникулы начнутся с 1 июня.

В Закарпатской области последний звонок раздастся 31 мая.

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