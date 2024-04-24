В Украине реорганизуют еще два заведения высшего образования

Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского из-за оккупации с 2014 года проводит образовательную деятельность в Кривом Роге. Поэтому его присоединят к Криворожскому национальному университету. Таким образом, планируется сохранить и максимально эффективно использовать инфраструктуру, научный и образовательный потенциалы в составе структурного подразделения объединенного ЗВО.

Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины на официальном сайте. Кроме того, реорганизация ожидает и Приднепровскую государственную академию физической культуры и спорта. Ее присоединят к Украинскому государственному университету науки и технологий в Днепре.

По словам МОН, благодаря такому укрупнению удастся соблюдать общенациональную стратегию модернизации спортивной инфраструктуры университетов и сформировать разветвленную сеть мощных многопрофильных центров образования.

Студенты, которые уже начали обучение, продолжат его по избранным специальностям и образовательным программам с сохранением всех условий, подчеркнуло МОН.

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Также будут обеспечены гарантии прав и интересов работников ЗВО. Образовательное ведомство отметило, что дополнительное финансирование из государственного или местных бюджетов не потребуется.

"Реорганизация сети высшего образования является стратегическим направлением развития отрасли на 2022-2032 годы. Создание мощных региональных университетских центров позволит повысить качество подготовки специалистов, удовлетворить потребности рынка труда и экономики Украины в высококвалифицированных кадрах", – говорится в сообщении.

Напомним, на период вступительной кампании Министерство образования и науки приостанавливает модернизацию университетов во время вступительной кампании. Речь идет о трех проектах распоряжений, которые касаются объединений высшего образования во Львове, Кривом Роге и Днепре. ЗВО и абитуриенты уже начинают активно готовиться к поступлению, поэтому МОН не будет предлагать на рассмотрение Кабинета министров изменения в сети, кроме уже находящихся на согласовании.

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