Будет три типа университетов: министр образования озвучил конечную цель оптимизации вузов в Украине

Министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал, что после окончательной оптимизации высших учебных заведений в Украине сформируется три типа университетов. Первый будет иметь высокий уровень автономии, отдельный подход к финансированию и модель управления от стейкхолдеров. В то же время, это будет регионо- или градообразующий интеллектуальный центр с высокой составляющей исследовательской деятельности.

Об этом глава МОН рассказал в интервью СМИ. По его словам, во второй тип будут входить регионально ориентированные учебные заведения. То есть лесотехнические, металлургические университеты смогут остаться в определенной области, где есть значительный спрос на эту отрасль. Это же касается и медицинских вузов. Однако образовательное ведомство совместно с Министерством здравоохранения хочет привлечь несколько таких университетов в "классический".

"У нас есть набор критериев, но каждый кейс уникален. Мы видим это на примере уже состоявшихся объединений. Главная цель – сформировать три типа университетов в Украине", – сказал Лисовой.

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В третий тип войдут небольшие учебные заведения, которые имеют направление свободных гуманитарных искусств. Вроде Украинского католического университета, Острожской академии, Киевской школы экономики и т.д.

Напомним, в Украине хотят оставить максимум 100 университетов. В 2024 году планируется объединить ЗВО в Днепре, Николаеве, Одессе, Харькове, Кривом Роге, Львове, Житомире, Луцке, Каменце-Подольском, Ривне и Умани. Реорганизация в частности будет касаться тех учреждений высшего образования, в которых менее 5 тысяч студентов.

Предварительно заместитель Лисового заверил, что в малых городах нужно сохранять ЗВО, поэтому там не будет объединения. По его словам, если в небольших городах не будет доступа к высшему образованию, это приведет к исчезновению интеллектуальной среды.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН принял решение об остановке модернизации вузов в Украине.

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