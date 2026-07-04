В Украине с рекордными результатами прошла основная сессия НМТ: сколько выпускников набрало 200 баллов и какой предмет неожиданно стал фаворитом

В основной сессии национального мультипредметного теста (НМТ) приняли участие 324 284 абитуриента, что стало рекордным показателем за последние 5 лет. Всего в 2026 году для участия в экзамене зарегистрировались почти 360 тысяч выпускников. По сравнению с прошлым годом прирост числа тех, кто зарегистрировался для участия в НМТ, в этом году составляет примерно 15%.

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Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины. Ведомство подчеркнуло, что основной причиной такого роста стало увеличение количества выпускников прошлых лет, которые в этом году решили поступать в высшие учебные заведения именно в Украине.

Как менялось количество участников основной и дополнительной сессий НМТ в течение 5 лет

Год Всего зарегистрировано В Украине За рубежом 2022 237 980 209 234 28 746 2023 288 935 262 210 26 725 2024 312 508 290 764 21 744 2025 317 091 296 594 20 497 2026 359 975 341 284 18 691

В то же время география стала второй по популярности среди абитуриентов, настигнув английский язык. В 2026 году географию в качестве дополнительного предмета выбрали 31,22% участников от общего числа зарегистрированных на основную сессию, тогда как английский язык – 31,49% абитуриентов. На территории Украины география даже опередила английский язык по количеству желающих сдавать этот предмет. Чаще всего её выбирали выпускники прошлых лет.

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Самые популярные предметы дополнительного блока

английский язык – 31,49%;

география – 31,22%;

биология – 21,17%;

украинская литература – 10,88%.

Наибольшее максимальных результатов (200 баллов) было получено по английскому языку и математике.

Среди участников этого года 200 баллов хотя бы по одному предмету получил 3671 абитуриент, по двум – 259 и по трем – 28. Наивысшие баллы по всем четырем предметам получили два участника.

Предмет Количество участников основной сессии НМТ 2026, получивших 200 баллов Английский язык 2164 Математика 1145 История Украины 354 Украинский язык 266 Украинская литература 175 Физика 51 Биология 41 Немецкий язык 36 Химия 27 География 6 Испанский язык 5 Французский язык 1

МОН также отметило, что данные за 2026 год основаны только на результатах основной сессии и могут быть уточнены после проведения дополнительного периода. Большинство участников НМТ – 17-летние абитуриенты

Напомним, популярный учитель Андрей Уткин рассказал, почему выпускники все реже выбирают географию на НМТ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинцы поссорились из-за выпускников, которые хотят поступить на бюджет.

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