В Украине с рекордными результатами прошла основная сессия НМТ: сколько выпускников набрало 200 баллов и какой предмет неожиданно стал фаворитом
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В основной сессии национального мультипредметного теста (НМТ) приняли участие 324 284 абитуриента, что стало рекордным показателем за последние 5 лет. Всего в 2026 году для участия в экзамене зарегистрировались почти 360 тысяч выпускников. По сравнению с прошлым годом прирост числа тех, кто зарегистрировался для участия в НМТ, в этом году составляет примерно 15%.
Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины. Ведомство подчеркнуло, что основной причиной такого роста стало увеличение количества выпускников прошлых лет, которые в этом году решили поступать в высшие учебные заведения именно в Украине.
Как менялось количество участников основной и дополнительной сессий НМТ в течение 5 лет
В то же время география стала второй по популярности среди абитуриентов, настигнув английский язык. В 2026 году географию в качестве дополнительного предмета выбрали 31,22% участников от общего числа зарегистрированных на основную сессию, тогда как английский язык – 31,49% абитуриентов. На территории Украины география даже опередила английский язык по количеству желающих сдавать этот предмет. Чаще всего её выбирали выпускники прошлых лет.
Самые популярные предметы дополнительного блока
Наибольшее максимальных результатов (200 баллов) было получено по английскому языку и математике.
Среди участников этого года 200 баллов хотя бы по одному предмету получил 3671 абитуриент, по двум – 259 и по трем – 28. Наивысшие баллы по всем четырем предметам получили два участника.
МОН также отметило, что данные за 2026 год основаны только на результатах основной сессии и могут быть уточнены после проведения дополнительного периода. Большинство участников НМТ – 17-летние абитуриенты
Напомним, популярный учитель Андрей Уткин рассказал, почему выпускники все реже выбирают географию на НМТ.
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