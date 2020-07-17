В Украине школы могут перевести на смешанный формат работы из-за COVID-19: Степанов пояснил суть

В Украине из-за пандемии коронавируса школы с 1 сентября могут перейти на смешанный формат работы, когда привычное обучение совместят с дистанционным.

В том числе, рассматривается вариант с разделением уроков в классах на две смены. Об этом в интервью "РБК-Украина" сказал глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки совместно разрабатывают максимально приближенный к нормальному образу жизни формат работы учебных заведений в сложившейся эпидемиологической ситуации.

Степанов отметил, что школы в Украине могут перевести на смешанный формат работы из-за пандемии

"При этом мы не исключаем, что при каких-то показателях это будет обычный режим обучения с соблюдением противоэпидемических правил или, возможно, с двухсменным посещением школы. Когда показатели заболеваемости будут выше установленной нормы, возможно, будет переход на дистанционное обучение", – пояснил министр.

Он подчеркнул, что вариантов несколько. При их рассмотрении чиновники учитывают и опыт западных коллег.

"Я сторонник того, чтобы анализировать мировые примеры и адаптировать их под реалии украинской ситуации", – подчеркнул Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения Украины начало разработку правил для школьников в условиях пандемии COVID-19.