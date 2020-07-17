Школи в Україні можуть перевести на змішаний формат роботи через COVID-19: Степанов пояснив суть

В Україні через пандемію коронавірусу школи з 1 вересня можуть перейти на змішаний формат роботи, коли звичне навчання поєднають із дистанційним.

Зокрема, розглядається варіант із поділом уроків у класах на дві зміни. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" сказав глава МОЗ Максим Степанов.

За його словами, Міністерство охорони здоров'я і Міністерство освіти й науки спільно розробляють максимально наближений до нормального способу життя формат роботи навчальних закладів у сформованій епідеміологічній ситуації.

Степанов зазначив, що школи в Україні можуть перевести на змішаний формат роботи через пандемію

"Водночас ми не виключаємо, що за якихось показників це буде звичайний режим навчання з дотриманням протиепідемічних правил або, можливо, з двозмінним відвідуванням школи. Коли показники захворюваності будуть вищими за встановлену норму, можливо, буде перехід на дистанційне навчання", – пояснив міністр.

Він підкреслив, що варіантів декілька. Під час їхнього розгляду чиновники враховують і досвід західних колег.

"Я прихильник того, щоб аналізувати світові приклади й адаптувати їх під реалії української ситуації", – підкреслив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я України розпочало розроблення правил для школярів в умовах пандемії COVID-19.