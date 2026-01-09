В Украине стартовала регистрация на сертификацию учителей 2026: кто сможет принять участие

В Украине 9 января началась регистрация для прохождения сертификации учителей в 2026 году. Принять в ней участие могут учителя начальных классов, математики, украинского языка и литературы, истории и гражданских дисциплин, а также английского языка. Проходить независимое оценивание педагоги могут исключительно на добровольных началах и отказаться от него на любом этапе.

Видео дня

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования. Для того, чтобы принять участие в сертификации, учителя должны иметь опыт работы на соответствующей должности не менее двух лет и нагрузку не менее 0,25 тарифной ставки.

Педагогические работники, которые имеют документ об успешном прохождении сертификации 2024-2025 годов, не явились на тестирование или не смогли в 2025 году успешно пройти хотя бы один из этапов, не могут принять участие в независимом оценивании.

Общее количество участников сертификации в 2026 году составляет 5000 человек. Регистрация учителей любой категории в рамках основного периода будет прекращена досрочно, как только количество успешно зарегистрированных достигнет этого предела.

Сроки регистрации

Регистрация для участия в процедурах сертификации для учителей всех указанных категорий продлится с 9 по 19 января 2026 года и будет проходить в два этапа:

основной (09-16 января) – в пределах предельного количества для каждого региона;

– в пределах предельного количества для каждого региона; дополнительный (17-19 января) – в пределах общего предельного количества, определенного приказом МОН, без применения региональных квот.

Как зарегистрироваться на прохождение регистрации

Учителя, желающие зарегистрироваться для участия в сертификации, должны создать личный кабинет. В этом году сделать это можно двумя способами: заполнение формы в регистрационном сервисе с добавлением копий документов или с использованием приложения Дія.

Напомним, в случае успешного прохождения оценивания, сертификат действителен в течение трех лет начиная с 1 января года, следующего за годом успешного прохождения сертификации. Учителя, которые успешно прошли сертификацию, получают 20% доплату к должностному окладу в течение трех лет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, сколько баллов нужно набрать учителям разных категорий и каким будет тестирование на сертификации педагогических работников в 2026 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!