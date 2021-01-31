В Украине стартовала регистрация на ВНО-2021: озвучены все сроки и полное расписание

Мирослав Семенюк Моя Школа 14:25, 31.01.2021 Обновлено: 16:21, 1.02.2021

В понедельник, 1 февраля, началась регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания (ВНО).

Как сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины, регистрация продлится до 5 марта включительно.

В Украине стартовала регистрация на ВНО-2021
stb.ua

До 30 апреля зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.

Основная сессия ВНО пройдет по следующему графику:

  • 21 мая – химия,

  • 24 мая – испанский, немецкий, французский языки,

  • 25 мая – английский язык,

  • 28 мая – математика, математика (задания уровня стандарта),

  • 1 июня – украинский язык, украинский язык и литература,

  • 4 июня – история Украины,

  • 7 июня – физика,

  • 10 июня – биология,

  • 15 июня – география.

Дополнительный период регистрации на ВНО продлится с 6 по 18 мая. Дополнительная сессия ВНО для отдельных категорий участников состоится с 29 июня по 16 июля.

Объявление результатов по химии – до 4 июня, по иностранным языкам – до 18 июня, по математике и физике – до 22 июня, по украинскому языку, украинскому языку и литературе, истории Украины и биологии – до 25 июня, по географии – до 30 июня.

Результаты дополнительной сессии ВНО объявят до 23 июля.

Участие в основной сессии ВНО бесплатное. Каждый участник имеет право составить тесты не более чем по пяти предметам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Моя Школа

Смотрите также

Кто изуродовал Киев: названы худшие новостройки столицы

Зеленский захотел узнать у Байдена, почему Украина не в НАТО

Зеленский – о поставке вакцин: стоим с протянутой рукой, мы не наравне с ЕС и всем миром

В Украине установили новый тариф на газ: сколько заплатим

Импорт электроэнергии из России и Беларуси уже ударил по позициям Украины в Европе, – Климкин