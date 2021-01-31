В Україні стартувала реєстрація на ЗНО-2021: озвучено всі терміни й повний розклад

У понеділок, 1 лютого, розпочалася реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Як повідомляється на сайті Міністерства освіти та науки України, реєстрація триватиме до 5 березня включно.

В Україні стартувала реєстрація на ЗНО-2021 stb.ua

До 30 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Основна сесія ЗНО відбудеться за таким графіком:

21 травня – хімія,

24 травня – іспанська, німецька, французька мови,

25 травня – англійська мова,

28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту),

1 червня – українська мова, українська мова і література,

4 червня – історія України,

7 червня – фізика,

10 червня – біологія,

15 червня – географія.

Додатковий період реєстрації на ЗНО триватиме з 6 по 18 травня. Додаткова сесія ЗНО для окремих категорій учасників відбудеться з 29 червня по 16 липня.

Оголошення результатів з хімії – до 4 червня, з іноземних мов – до 18 червня, з математики та фізики – до 22 червня, з української мови, української мови та літератури, історії України та біології – до 25 червня, з географії – до 30 червня.

Результати додаткової сесії ЗНО оголосять до 23 липня.

Участь в основній сесії ЗНО безкоштовна. Кожен учасник має право скласти тести не більш як із п’яти навчальних предметів.

Як повідомляв OBOZREVATEL: