В Украине теперь можно отказаться от ученого звания: как это сделать

В Украине граждане, имеющие ученое звание, теперь могут добровольно от него отказаться. Для этого необходимо подать заявление в произвольной форме с нотариально заверенной подписью в Министерство образования и науки.

Об этом сообщается на Правительственном портале. В соответствующем документе указано, что заявление можно послать в электронном виде с квалифицированной электронной подписью. Решение о внесении изменений в некоторые постановления о подготовке и аттестации научно-педагогических и научных кадров одобрено Кабинетом министров.

Отмена решения о присвоении ученого звания должна быть произведена в течение десяти рабочих дней со дня поступления заявления в МОН.

"В течение десяти рабочих дней со дня поступления заявления МОН отменяет решение о присвоении ученого звания и признает аттестат недействительным, о чем выдается приказ, размещаемый на официальном веб-сайте МОН. Решение о присвоении лицу ученого звания отменяется и признается аттестат недействительным в случае вступления в силу добровольного отказа этого лица от научной степени", – говорится в документе.

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Напомним, в 2024 году поступление в аспирантуру будет происходить путем конкурсных испытаний. В частности, абитуриенты должны предоставить результаты Единого вступительного экзамена. Он состоит из тестирования общей учебной компетентности (ТОУК) и знаний иностранного языка по выбору поступающего. Абитуриент может выбрать из английского, французского, немецкого, испанского.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Винницкий сообщил, кто из аспирантов может не готовиться к единому экзамену.

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