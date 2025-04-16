В Украине возобновили плановые и внеплановые проверки в учебных заведениях. Провести такой контроль могут после обращения образовательного омбудсмена или родителей, педагогов, администрации или в случае повторного аудита, чтобы убедиться в устранении нарушений.

Видео дня

Соответствующие изменения внес Кабинет Министров. Проводить проверки учебных заведений должна Государственная служба качества образования (ГСКО) и ее территориальные органы.

"Внести изменение в постановление Кабинета Министров Украины от 13 марта 2022 г. № 303 "О прекращении мер государственного надзора (контроля) в условиях военного положения", дополнив ее пунктом 44 следующего содержания: "Установить, что действие пунктов 1 и 2 этого постановления не распространяется на плановые, внеплановые меры государственного надзора (контроля) в сфере образования", – говорится в документе.

Напомним, внеплановые проверки в учебных заведениях могут проводиться в случаях, когда существует угроза значительного негативного влияния на права, законные интересы, жизнь и здоровье участников образовательного процесса.

Проверка может возникать только по тем вопросам, которые будут изложены в обращении к ГСКО. Например, если есть жалобы на отсутствие укрытия в садике или школе, то Служба возьмет на контроль только это, а не будет проверять качество обучения или какие-либо другие процессы.

Проверки могут проводиться в детских садах, школах, внешкольных заведениях, училищах, колледжах и высших учебных заведениях.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, УЦОКО обратился к поступающим, родителям и учителям из-за фейков об НМТ-2025.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!