В Украине введут студенческие трудовые договоры: что это значит

В Украине введут трудовые договоры, которые во время практики будут заключаться непосредственно между студентом профессионального колледжа и работодателем. Документ будет предусматривать сочетание в рамках образовательной программы получения образования на рабочем месте, в частности по дуальной форме обучения, с выполнением трудовых функций.

Соответствующую норму содержит новый закон "О профессиональном образовании" обнародованный на официальном сайте Верховной Рады. Заключение договора позволит студентам получать оплату за производственную практику напрямую, а не через учебное заведение.

Также документ будет четко определять права соискателей образования, что сделает их субъектными в юридической плоскости. Разработчики документа стремятся сделать примерный договор максимально практичным.

Напомним, волонтерская деятельность будет влиять на поступление в учреждения высшего образования. Так, ректоры должны способствовать студенческому волонтерству в свободное от занятий время. Участие в волонтерской деятельности будет повышать шансы поступающих, которые укажут об этом в мотивационных письмах.

Кроме того, волонтерство будет влиять на баллы, которые формируются при определении рейтинга на стипендию. Такая деятельность может учитываться и в практике, которую проходят студенты. Соискателям образования нужно будет документально подтверждать волонтерскую деятельность.

