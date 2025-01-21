В Украине ввели единый квалификационный экзамен для студентов-железнодорожников: названа дата проведения

Министерство образования и науки (МОН) ввело единый государственный квалификационный экзамен (ЕГКЭ) для студентов колледжей и университетов, которые учатся по специальности "железнодорожный транспорт". Сдавать экзамен должны соискатели образования как бюджетной, так и контрактной формы обучения.

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Об этом говорится в обнародованном приказе МОН. Апробационный экзамен пройдет 27 февраля 2025 года.

Администрации учебных заведений должны обустроить аудитории для проведения экзамена, оборудованные компьютерами, подключенными к интернету, и видеонаблюдением.

В аудиториях должны быть две и более видеокамер в расчете на одну аудиторию, которые должны быть размещены перекрестным способом и обеспечивать обзор всех участников экзамена.

Напомним, в Украине обновили правила поступления на учебу в аспирантуре в 2025 году. Поступающим, кроме единого вступительного экзамена, нужно будет сдать еще один экзамен. Речь идет о едином профессиональном вступительном испытании по философии науки.

После получения положительных результатов двух тестирований студент должен сдать вступительный экзамен в университете – по иностранному языку, специальности или пройти другие формы вступительных экзаменов. Это может быть собеседование, экзамен или презентация исследовательских предложений.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что поступить в магистратуру в 2025 году могут студенты, имеющие результаты единого вступительного экзамена 2023 и 2024 годов. Абитуриенты, желающие повысить баллы, имеют право заново сдать экзамен в 2025 году и выбрать лучший результат.

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