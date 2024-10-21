В Украине заканчивается дополнительный набор в вузы: кого возьмут без НМТ

В Украине до 31 октября продолжается дополнительный набор в заведения высшего образования. Так, абитуриенты, имеющие высшее образование, могут поступить в университеты во второй раз без результатов Национального мультипредметного теста.

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Сделать это можно на основе профессионального экзамена и мотивационного письма, сообщает Оsvita.ua. Воспользоваться такой возможностью могут поступающие, которые имеют степень бакалавра, магистра или специалиста.

Примеры программ подготовки к профессиональному экзамену соискатели образования могут посмотреть на сайте тех университетов, в которые планируют поступать.

Кроме того, студенты, уже имеющие высшее образование, могут учиться сокращенный срок. В частности, для них вуз может зачислить часть кредитов Европейской кредитной трансфер-накопительной системы (ЕКТС). Поэтому стать бакалаврами можно меньше чем за 4 года.

Напомним, абитуриенты, которые будут поступать на бакалавриат в 2025 году, смогут воспользоваться сертификатами НМТ 2022-2025 годов. Депутаты Верховной Рады внесли изменения в проект закона о вступительной кампании в следующем году. Также поступающие смогут снова пройти экзамен, если хотят улучшить свои результаты и выбрать сертификат с высшими баллами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине определили заведения высшего образования с высокой степенью риска.

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