В украинском учебнике нашли ссылку на порносайт: детали скандала и видео

В учебнике по украинскому языку нашли ссылку на порносайт

В учебнике по украинскому языку для 10 класса по ошибке напечатали ссылку на сайт с порнографическими материалами. Автором книги является Александр Авраменко, издательство – "Грамота".

Ролик с доказательством оплошности редакторов опубликовал в соцсети TikTok школьник с псевдонимом toxacheep. Он обратил внимание на ссылку, указанную в одном из заданий на 189 странице.

Учебник по украинскому языку для 10 класса. Источник: Скриншот видео

"Сейчас я вам покажу, как в школьных учебниках прикрепляют ссылки на сайты с порнографией. Как видим, самый обычный учебник. Украинский язык, 10 класс, издатель Александр Авраменко. Страница 189. В принципе, страница страницей, ничего необычного. Но, если мы присмотримся, то увидим такую ссылку. И если вы перейдете по ней, то попадете на самый обычный порносайт", – рассказал молодой человек.

Дело в том, что в ссылке при наборе ошиблись всего на одну букву. На самом деле линк должен был вести на сайт "Новомиргородськ і вісті".

Ссылка, опечатка в которой, привела к "рекламе" порносайта. Источник: Скриншот видео

Напомним, ранее в учебнике по химии для 9 класса нашли текст о том, что пищевая сода якобы помогает в профилактике и лечении онкозаболеваний, а также в отбеливании зубов. Эту информацию авторы взяли с сайта "Всеукраинской ассоциации пенсионеров". МОН заявило, что упоминание о лечении рака содой будет изъято из учебника.

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