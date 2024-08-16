В УЦОКО рассказали, сколько будут действительны результаты НМТ-2024

Ежегодно Министерство образования и науки утверждает документ, определяющий, какие результаты тестирования действительны. По словам директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяны Вакуленко, как будет в следующем году сейчас нет информации.

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Об этом чиновник рассказала в интервью Освіті 24. Она отметила, что в 2024-м можно поступать по результатам Национального мультипредметного теста прошлых лет и Внешнего независимого оценивания 2021 года.

"Каждый год утверждают документ, который определяет, какие результаты тестирования действительны. Поэтому я не могу сказать, как будет в следующем году", – сказала Вакуленко.

Напомним, около 13% поступающих, составлявших НМТ-2024, не смогли преодолеть пороговый балл хотя бы по одному предмету. Это почти каждый восьмой выпускник. Так что эти абитуриенты упустили шанс получить высшее образование в этом году. Однако такие участники могут поступить в учреждения профессионального высшего и профессионально-технического образования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о предмете, по которому ни один участник НМТ не набрал 200 баллов.

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