В Житомире мать обвинила воспитательницу детсада в избиении сына: ударила по лицу из-за аппликации

В Житомире в детском саду №44 скандал – мать обвинила воспитательницу в том, что та поставила синяк ее 6-летнему сыну. Якобы из-за отказа мальчика делать аппликацию.

Сама воспитательница отрицает применение силы, ее поддерживает и администрация заведения – говорят, что у сотрудницы безупречная репутация. Если же вину воспитательницы докажут, ей грозят исправительные работы или ограничение свободы до 2 лет, – пишет ТСН (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

Мама 6-летнего Вити Татьяна Добровольская рассказала, что забрала сына из садика и уже дома заметила на его щеке синяк.

Видео дня

Мать мальчика выложила фото в родительскую группу. Несколько родителей откликнулись и сообщили – их дети видели, как воспитательница ударила Витю. Якобы из-за того, что он отказался делать аппликацию. Сам мальчик говорит, воспитательница била его рукой, и ударила – дважды.

Преподавательница обвинения Татьяны отвергла. Но поговорить с ней журналистам не удалось – сейчас воспитательница в отпуске. Ее реакцию перессказала заведующая Тамара Касьянчук.

"Она сказала: Я ничего не делала. Я такого не могла", – сказала заведующая.

По словам Тамары Касьянчук, воспитательница сама была в шоке. Она заверила, что синяк на щеке мальчика появился не в садике. Потому что никто из других работников заведения его не заметил, а у мамы не было никаких замечаний, когда она забирала сына.

Кроме того, подчеркнула заведующая, за восемь лет работы на эту воспитательницу не было жалоб.

Но мама уверена, что женщина применила силу к ее сыну. Зафиксировала след удара в травмпункте и подала жалобу в отдел образования. В отделе образования заверили – разберутся и выяснят, действительно ли воспитательница ударила ребенка.

Написала заявление Татьяна Добровольская и в полицию. Правоохранители открыли производство по нанесению легких телесных повреждений. Если вину воспитательницы докажут, ей грозят исправительные работы или ограничение свободы до 2 лет.

Сейчас 6-летний Витя в садик не ходит. Но вернуться он должен туда же и в свою же группу – мать решила мальчика не переводить.

"Я сказала, а почему жертва насилия должна переходить в другую группу. Я хочу, чтобы мой ребенок был защищен. И я хочу, чтобы другие дети, которые там будут учиться после моего ребенка, также были защищены", – пояснила женщина.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

В детском саду "Веночек" города Пологи Запорожской области девочка получила сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и перелом голени. Ребенку даже не вызвали скорую. Официально маме девочки сказали, что ребенок упал в беседке, а неофициально – выпал со второго этажа.