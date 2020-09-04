В Житомире школьницу выгнали с уроков и высмеяли из-за долга после карантина

В одной из частных школ в Житомире 12-летнюю ученицу якобы вывели из урока и оставили сидеть в вестибюле из-за задолженности по оплате обучения в карантин.

Об этом в комментарии zhitomir.info заявила мама девочки Елена. Она утверждает, что обещала погасить задолженность в 1200 гривен уже за неделю, однако ребенка высмеяли сотрудники школы.

"Это задолженность со времен карантина. То есть, на карантине не было занятий, но мы оплачивали полную стоимость обучения. У меня раньше никогда не было задолженностей в школе. Никогда не было конфликтов с педколлективом, но и ситуация, которая сложилась, она меня просто шокировала, потому что ребенка довели до нервного срыва", – сказала женщина.

Школа, где произошел инцидент. zhitomir.info

По ее словам, девочку планируют отвести на прием к психологу, поскольку после инцидента она не спала всю ночь, плакала, у нее дрожали руки.

"Раньше такого никогда не было, она очень активна. Но ей было стыдно. Представьте, она сидела в холле, подошел завхоз, спросил: "Дитя, что ты сидишь не в уроке, а в холле? У тебя что нет справки?" На это консьерж на весь холл начала кричать: "Не справки у нее нет, а денег нет. Поэтому пусть сидит". И как раз началась перерыв, вышли другие дети и начали с нее смеяться", – рассказала украинка.

Она добавила, что во время карантина осталась без заработка, но объяснила ситуацию администрации учебного заведения и сообщила, когда полностью рассчитается.

Девочку высмеяли из-за долга по обучению. zhitomir.info

"Мы платим и за июнь, и за июль, хотя мы тоже не учимся. Но это прописано в контракте. В августе осталось 3200 гривен долга. Когда мне сказали, что ребенка не допустят к занятиям, все что я смогла – я заплатила, это 2000 гривен. Сбросила фото чеков. И попросила: подождите, я получу зарплату до 10 сентября и рассчитаюсь без вопросов. Мне написали, что ребенку отказано в обучении", – рассказала женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожской области из-за выявленных случаев COVID-19 на самоизоляцию пошли ученики и сотрудники 13 учебных заведений, часть из школ, вузов и детсадов закрыты на карантин.