У Житомирі школярку вигнали з уроків і висміяли через борг після карантину
В одній із приватних шкіл у Житомирі 12-річну ученицю нібито вивели з уроку і залишили сидіти в вестибюлі через заборгованість з оплати навчання в карантин.
Про це в коментарі zhitomir.info заявила мама дівчинки Олена. Вона стверджує, що обіцяла погасити заборгованість у 1200 гривень вже за тиждень, проте дитину висміяли співробітники школи.
"Це заборгованість із часів карантину. Тобто, на карантині не було занять, але ми оплачували повну вартість навчання. У мене раніше ніколи не було заборгованостей у школі. Ніколи не було конфліктів із педколективом, але й ситуація, яка склалася, вона мене просто шокувала, бо дитину довели до нервового зриву", – сказала жінка.
За її словами, дівчинку планують відвести на прийом до психолога, оскільки після інциденту вона не спала всю ніч, плакала, у неї тремтіли руки.
"Раніше такого ніколи не було, вона дуже активна. Але їй було соромно. Уявіть, вона сиділа в холі, підійшов завгосп, запитав: "Дитя, що ти сидиш не в уроці, а в холі? У тебе що немає довідки?" На це консьєржка на весь хол почала кричати: "Не довідки у неї немає, а грошей немає. Тому нехай сидить". І якраз почалася перерва, вийшли інші діти і почали з неї сміятися", – розповіла українка.
Вона додала, що під час карантину залишилася без заробітку, але пояснила ситуацію адміністрації навчального закладу та повідомила, коли повністю розрахується.
"Ми платимо і за червень, і за липень, хоча ми теж не вчимося. Але це прописано в контракті. У серпні залишилося 3200 гривень боргу. Коли мені сказали, що дитину не допустять до занять, все що я змогла – я заплатила, це 2000 гривень. Скинула фото чеків. І попросила: почекайте, я отримаю зарплату до 10 вересня і розрахуюся без питань. Мені написали, що дитині відмовлено в навчанні", – розповіла жінка.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запорізькій області через виявлені випадки COVID-19 на самоізоляцію пішли учні та співробітники 13 навчальних закладів, частина зі шкіл, вишів і дитсадків закрита на карантин.