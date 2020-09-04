У Житомирі школярку вигнали з уроків і висміяли через борг після карантину

В одній із приватних шкіл у Житомирі 12-річну ученицю нібито вивели з уроку і залишили сидіти в вестибюлі через заборгованість з оплати навчання в карантин.

Про це в коментарі zhitomir.info заявила мама дівчинки Олена. Вона стверджує, що обіцяла погасити заборгованість у 1200 гривень вже за тиждень, проте дитину висміяли співробітники школи.

"Це заборгованість із часів карантину. Тобто, на карантині не було занять, але ми оплачували повну вартість навчання. У мене раніше ніколи не було заборгованостей у школі. Ніколи не було конфліктів із педколективом, але й ситуація, яка склалася, вона мене просто шокувала, бо дитину довели до нервового зриву", – сказала жінка.

Школа, де стався інцидент. zhitomir.info

За її словами, дівчинку планують відвести на прийом до психолога, оскільки після інциденту вона не спала всю ніч, плакала, у неї тремтіли руки.

"Раніше такого ніколи не було, вона дуже активна. Але їй було соромно. Уявіть, вона сиділа в холі, підійшов завгосп, запитав: "Дитя, що ти сидиш не в уроці, а в холі? У тебе що немає довідки?" На це консьєржка на весь хол почала кричати: "Не довідки у неї немає, а грошей немає. Тому нехай сидить". І якраз почалася перерва, вийшли інші діти і почали з неї сміятися", – розповіла українка.

Вона додала, що під час карантину залишилася без заробітку, але пояснила ситуацію адміністрації навчального закладу та повідомила, коли повністю розрахується.

Дівчинку висміяли через борг із навчання. zhitomir.info

"Ми платимо і за червень, і за липень, хоча ми теж не вчимося. Але це прописано в контракті. У серпні залишилося 3200 гривень боргу. Коли мені сказали, що дитину не допустять до занять, все що я змогла – я заплатила, це 2000 гривень. Скинула фото чеків. І попросила: почекайте, я отримаю зарплату до 10 вересня і розрахуюся без питань. Мені написали, що дитині відмовлено в навчанні", – розповіла жінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запорізькій області через виявлені випадки COVID-19 на самоізоляцію пішли учні та співробітники 13 навчальних закладів, частина зі шкіл, вишів і дитсадків закрита на карантин.