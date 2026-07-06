'Вам нагло солгали'. Украинцев возмутила ситуация, когда школьнику в Киеве не выдали аттестат с отличием

Мама украинского выпускника Татьяна Капустянчук рассказала, что её сыну не выдали аттестат об окончании школы с отличием. Она опубликовала фото документа, где все оценки были 12, а только по физике — десять.

Видео дня

В посте в Threads, который набрал почти полмиллиона просмотров, Капустянчук рассказала, что их семья из Запорожья, однако парень учился в частной школе Киева дистанционно. Когда женщина обратилась в учебное заведение, ей всё же подтвердили, что её сын действительно имеет право на аттестат с отличием, и предложили переоформить документ. Однако не дали гарантий, что сделают это до начала поступления.

"Сегодня пообщалась со школой. Первая фраза от них, на мой взгляд, довольно манипулятивная: "Давайте не будем искать виновных". Далее без споров подтвердили, что сын действительно имеет право на аттестат с отличием. И сразу предложили перепечатать документ. Но гарантии того, что успеют это сделать до поступления, даны лишь на словах", — написала мама выпускника.

Главные истории дня

Она добавила, что подать заявление на корректировку аттестата можно было в апреле, однако школа упустила этот момент и начала оправдываться, что на документ с отличием влияют семестровые оценки. Однако, по словам женщины, подтверждения этой информации она в официальных документах не нашла.

В комментариях пользователи сети отмечали, что учебное заведение солгало, ведь мальчика вовремя не включили в списки таких выпускников. Кроме того, многие говорили, что за школьниками, которые учатся на "отлично", должны следить классные руководители, которые еще в начале года должны договориться с учителями о поддержке таких учеников. Однако некоторые жаловались на то, что сейчас аттестат с отличием не нужен и не дает никаких преимуществ при поступлении.

"Это полностью вина классного руководителя, что по физике 10. Она должна была ещё в начале года договориться со всеми учителями. И весь год помогать ребёнку. Ну и, конечно, завуч. Куда она смотрела?"

"Бумажка с отличием или без него никак не влияет на успех в жизни, только реальные знания, так что забудьте об этом".

"Странно. Аттестат с отличием должен быть. У нас была такая ситуация с одним ребенком. Да, школа заказала новый аттестат. На выпускном выдали приложение (цветную черновицу) с оценками. Ведь нужно же что-то выдать ребенку. И вот на днях пришло новое аттестат, вписали серию и номер правильно, распечатали и отдали ребенку".

"Просто кто-то не включил вас в списки вовремя. Попались. Я уже 14 лет работаю в общеобразовательных школах".

"Аттестат должен быть с отличием, поэтому пластиковая часть напечатана красными буквами".

"Я беру этот аттестат в руки, вижу одни высокие оценки и удивляюсь, почему он не красный. И меня не интересует ни то, корректировал ли он что-то, ни какие там семестровые оценки, ничего больше: черным по белому написано, что все отлично, а аттестат без отличия. Как так?"

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцы поспорили о ценности высшего образования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!