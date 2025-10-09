Ваш подросток всегда капризный? Эти 4 хитрости могут изменить все

Подростковый возраст – это период масштабных изменений в мозге, гормональных и социальных изменений, которые могут привести к непредсказуемому настроению. Родителям переживать эти резкие смены настроения также трудно, но важно знать методы, которые помогают стабилизировать эмоции и улучшить самочувствие ребенка.

Капризность подростка – это не просто "отношение к изменениям", это биология, режим сна и стресс, которые сталкиваются между собой. Сайт The Time of India называет четыре хитрости, которые родители могут использовать, чтобы помочь своим детям пройти этот сложный период взросления.

Подросткам нужно больше времени на сон и восстановление

У подростков часто сбивается режим дня, они могут долго не засыпать, а потом утром им довольно сложно проснуться на занятия. Однако если подросток будет спать 8-10 часов в сутки, это существенно улучшит его физическое состояние и настроение. Как объясняют ученые, подростки, которые придерживаются последовательного графика сна, лучше контролируют перепады настроения и стресс в то же время если количество сна ограничено, они демонстрируют усиленную эмоциональную реакцию на негативные раздражители.

Поощряйте регулярную физическую активность – это естественный стабилизатор настроения

При наличии не менее 60 минут ежедневной активности (не обязательно занятия в спортзале) подростки имеют стабильно лучшее настроение. Дело в том, что движение, от спорта до танцев и просто быстрой ходьбы, высвобождает эндорфины и улучшает самооценку, действуя как буфер против раздражительности и плохого настроения.

Научите осознанности и дыхательным практикам

Попробуйте приучить подростка 5–10 минут пользоваться программами для осознанности перед школой или перед сном. Дети, которые умеют делать паузы и дышать, менее реактивны и более устойчивы, когда их эмоции всплескивают.

Укрепляйте общение между родителями и подростками, поскольку теплота уменьшает изменчивость настроения

Вместо того чтобы реагировать на изменения настроения наказаниями, попробуйте рефлексивное слушание ("Я слышу, что ты расстроен из-за X"), чтобы разрядить эмоциональные бури. По словам исследователей, когда родители поддерживают теплое и поддерживающее общение (слушание без осуждения, подтверждение чувств), подростки развивают более сильные навыки регулирования эмоций. Это приводит к меньшему количеству вспышек гнева и более быстрому восстановлению после конфликтов.

Ранее OBOZ.UA писал о 5 признаках того, что ваш подросток испытывает трудности, а вы этого не замечаете.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!