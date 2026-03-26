'Ваше чадо с нулевыми знаниями'. Репетитор математики из Днепра, который нахамил маме ученика за отказ в сотрудничестве, возмутил сеть

Украинка поделилась возмутительной ситуацией, которая произошла с ее подругой. Мама искала для сына репетитора по математике, однако после пробного занятия столкнулась с грубостью и хамством со стороны учителя из Днепра: он назвал ученика "чадом с полностью нулевыми знаниями" и утверждал, что ему "уже никто не поможет". А все потому, что педагогу отказали в сотрудничестве.

Скриншотом переписки с педагогом женщина поделилась в соцсети Threads. Она также обнародовала скриншот его страницы с сайта Ассоциация репетиторов Украины. Пренебрежительные высказывания педагога возмутили сеть.

Что произошло

Женщина призналась, что из-за отсутствия опыта в поиске репетитора она согласилась на занятия с "первым попавшимся", кого смогла найти. Однако после пробного урока поняла, что сумма получается слишком большая, поэтому отказалась от сотрудничества. После этого получила ряд сообщений от педагога. Сначала он "сторговался" до меньшей цены за занятия, а потом, не дождавшись ответа, прислал оскорбительное сообщение с унижением умственных способностей ученика и советами найти "школьника или студента". При этом само сообщение написал с ошибками (советовал его "не беспокоить"), а общение вел на языке страны-агрессора.

Отметим, как видно из сайта Ассоциация репетиторов Украины, он кандидат наук и имеет 25 лет стажа, цена его услуг – 1000 грн за 60 минут.

Пользователи под постом выразили свое возмущение таким недопустимым отношением со стороны педагога, а также общению на русском языке, когда языком образовательного процесса в нашей стране является украинский.

