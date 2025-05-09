Веховое событие: в школах Франции начнут изучать украинский язык

Министерство образования Франции запускает пилотный проект по изучению украинского языка как второго иностранного в колледжах и лицеях страны. Изучение украинского во Франции начнется уже со следующего, 2025 учебного года.

Видео дня

Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины во Франции Вадим Омельченко. По его определению, это "веховое событие для украинства Франции".

"В результате длительной и последовательной работы посольства во взаимодействии с французскими партнерами – Министерством национального образования, Министерством Европы и иностранных дел Франции, а также депутатами Национального собрания – было принято это важное решение", – рассказал дипломат.

Вадим Омельченко ссылается на министра национального, высшего образования и исследований Франции Элизабет Борн. По ее словам, пилотный проект по изучению украинского языка как второго иностранного, начиная с 2025 учебного года, будет реализован в четырех академических округах Франции. В частности, в парижском регионе, Приморских Альпах, Версале и Кретее.

И это только первый этап проекта – то есть, в следующих учебных годах количество образовательных учреждений Франции с преподаванием украинского языка еще увеличится.

Элизабет Борн уже передала соответствующее письмо министру образования и науки Украины Оксену Лисовому.

"Это решение является важным шагом к более широкому признанию украинского языка во французском образовательном пространстве", – отметил Вадим Омельченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине запустят полноценную систему электронных документов об образовании. Таким образом, теперь все образовательные документы украинцев - от аттестата до диплома о высшем образовании или ученой степени - будут в цифровом формате.

Кстати, учебный год в украинских школах продлится до 30 июня 2025 года. Последние звонки в учебных заведениях прозвучат значительно раньше. Например, в Киеве местные власти рекомендовали провести праздник 30 мая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!