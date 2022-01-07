Весенние каникулы 2022 в Украине: когда и сколько будут отдыхать школьники

Зимние каникулы подходят к концу, за ними следующие – весенние. Они должны быть короткими, но могут быть форс-мажорными.

Межсезонье – "любимое" время коронавируса, и именно осенью и весной он наиболее мощно атакует Украину. OBOZREVATEL рассказывает, чего ждать от весенних каникул-2022.

В межсезонье для каникул в Украине предусмотрена одна неделя. В 2022 году Министерство образования и науки рекомендовало отправить школьников на весенний отдых с 28 марта по 3 апреля.

В течение учебного года каникулы не могут длиться менее 30 календарных дней. Однако дети так или иначе должны отучиться не менее 175 учебных дней и определенное количество часов:

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учащиеся 1-4 классов – 720 часов;

учащиеся 5-9 классов – 890 часов;

учащиеся 10-11 классов – 1110 часов.

Как рассказали OBOZREVATEL в МОН, позднее учебный год может закончиться 30 июня (подробнее обо всех нюансах завершения учебного года читайте в этом материале).

Теоретически у некоторых школьников весенние каникулы действительно будут с 28 марта по 3 апреля. Но на практике пандемия может внести свои коррективы – по крайней мере, с осенним отдыхом-2021 было сложно.

Из-за высокой заболеваемости COVID-19, буксировки вакцинации работников школ и проблем с отоплением он стартовал и закончился всюду в разные даты. А кое-где, например, в Харькове и Черкассах, каникулы длились целых три недели. К тому же многие дети учились дистанционно не один месяц. Так что ученикам и учителям теперь приходится либо догонять программу, либо восполнять в ней пробелы.

С зимними каникулами все спокойнее. В большинстве школ они начались по графику МОН, 25 декабря, закончиться тоже должны планово. Когда пришли холода, коронавирус отступил. Постепенно "красных" регионов уменьшалось, пока 30 декабря не стало ни одного. Однако есть заведения, где отдых решили сократить. Самые короткие будут продолжаться 9 дней вместо 16 рекомендованных МОН. Очевидно, там решили хотя бы отчасти закрыть вопросы с успеваемостью и уровнем знаний.

Однако весной COVID-19 может ударить с новой силой и штаммами. В прошлом году, например, в Киеве из локдауна объявили 20 марта. Сначала предполагалось, что он закончится 9 апреля – но затянулся вплоть до 30-го.

А на 15 апреля 2021 года в "красной" зоне были:

Киев; Киевская область; Житомирская область; Сумская область; Николаевская бласть; Одесская область; Запорожская область; Хмельницкая область; Харьковская область; Полтавская область; Черниговская область; Черновицкая область.

На ту же дату:

зафиксировали 16 427 новых случаев заражения коронавирусом за предыдущие сутки;

всего 419 295 человек сделали первую прививку от COVID-19, еще двое – завершили вакцинацию.

Количество вакцинированных к осени значительно увеличилось. Этому поспособстовал в том числе и приказ Минздрава об обязательной вакцинации от 4 октября для представителей некоторых профессий, в том числе работников сферы образования. На 25 октября, когда у многих школьников начались осенние каникулы, хотя бы одну дозу получили 9,1 млн. украинцев. Однако, несмотря на карантинные меры и рост количества привитых, новая волна коронавируса все же больно ударила по Украине.

Весной ситуация может повториться. По состоянию на 7 января сделали прививку более 14,8 млн. украинцев. Это 47,6%, из которых обе дозы есть у 44,9%. Однако, как отметили в Минздраве, для формирования коллективного иммунитета вакцинироваться должны не менее 70% взрослых украинцев. Очень маловероятно, что к весне столько людей сделают прививки. Да и коронавирус не отступает, то и дело доставая из рукава очередной штамм.

График МОН – рекомендация, а не обязательное к выполнению указание. На даты каникул могут повлиять форс-мажоры, такие как высокий уровень заболеваемости COVID-19, гриппом, ОРВИ, проблемы с отоплением. Подвинуть каникулы могут и для удобства. Например, чтобы после праздничного четверга не заставлять детей выходить на один день обучения в пятницу.

А самое главное, согласно закону "Об образовании", школы наделены автономией и могут сами определять даты каникул.

"В рамках академической автономии вопросы организации выполнения образовательной программы и образовательного процесса являются внутренними для каждого учреждения общего среднего образования и педагогического совета ", – отметили OBOZREVATEL в МОН.

Автономия некоторых школ является лишь формальной – при фактической власти местных органов самоуправления. Так или иначе, даты каникул могут отличаться не только от региона в регион, но даже от школы до школы в одном и том же городе.

Так что точно можно сказать сейчас только одно – весенние каникулы будут весной. А в какие конкретно числа, будет зависеть от того, ударит ли по Украине новая волна коронавируса, как сильно, как мы будем с ней справляться и что будут решать насчет отдыха для школьников на местах.

Для работы в офлайн-режиме в школах должен быть вакцинирован от коронавируса определенный процент сотрудников – 100% в "желтой" и "оранжевой" (нужна хотя бы одна доза) и 100% в "красной" (толькоь обе дозы). Все они должны иметь документы, подтверждающие прививку против COVID-19, медицинские противопоказания или справку переболевших. Если уровень вакцинации ниже – школа обязана перейти на дистанционное обучение, за исключением учащихся 1-4 классов. Об этом говорится в постановлении Кабмина №1236.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в конце сентября сообщил, что даже при условии необходимого уровня вакцинации среди работников школ могут отправить на карантин как отдельный класс, так и всю школу . Класс – если заболевает кто-то из учащихся. Школа – если таких классов будет более 50%.

Однако местные власти осенью массово отправляли детей на дистанционное обучение независимо от уровня вакцинации учителей, причем и учеников начальной школы тоже. А где-то школьники были на длительных каникулах, которые с одной недели продлили до двух или даже трех. Как учились во всех регионах Украины – OBOZREVATEL собрал все, что известно здесь.