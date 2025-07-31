''Ви хочете выпити ситро?'' Что не так с этим вопросом на украинском и как сказать правильно

Говорить на украинском языке и знать все правила действующего правописания – это не одно и то же. Многие украинцы допускают ошибки в склонении иноязычных слов.

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Слово "ситро" является исключением из правила. О том, как правильно спросить "Чи хочете ви випити ситро?", читайте в материале OBOZ.UA

Большинство слов иноязычного происхождения с окончанием на "о", которые есть в постоянном употреблении в украинском языке – не склоняются. Однако, есть три слова-исключения:

Ситро Вино Пальто

Поэтому, как говорит в своем видео-уроке языковед Александр Авраменко, когда вы захотите кому-то предложить выпить напиток ситро, то спросите:"Хочете випити ситра?" – именно так будет правильно.

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