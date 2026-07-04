'Ви при своєму розумі?' Правильно ли так возмущаться на украинском

Когда кто-то делает что-то совершенно неразумное, мы часто возмущаемся – "чи при своєму розумі" этот человек? Но такая конструкция может показаться калькой с русского "в своем уме" и вызвать сомнения в целесообразности ее использования в украинском языке.

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OBOZ.UA решил разобраться, все ли в порядке с этой фразой. Для этого мы обратились к языковеду и автору популярных книг об украинском языке Ольге Дубчак.

"В целом, фраза "при своєму розумі" считается вполне нормативной. Она зафиксирована в словарях, и в литературе ее можно встретить. Но действительно может показаться стилистически не очень удачной. Поэтому я бы в таком случае посоветовала употреблять устойчивое выражение "не при тямі". Оно передает тот же смысл и не смущает, если вы заботитесь о чистоте своего украинского языка", — посоветовала филолог.

Существительные "розум" и "тяма" в украинском языке считаются синонимами, хотя и не абсолютными. К ним еще можно добавить также "глузд". И, в частности, они описывают способность человека осмысливать что-либо, а также сообразительность, смекалку. Поэтому фразы "не при своєму розумі" и "не при тямі" одинаково описывают потерю способности мыслить рационально.

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Также в этом значении можно использовать следующие фразеологизмы:

відібрало розум;

відбило глузд;

втратити глузд;

глузд за розум завернуло;

загубити розум / тяму;

замутило голову;

голову затуманило;

як з глузду з’їхати;

несповна розуму;

запаморочило розум;

потьмарило розум;

рішитися ума / розуму / глузду;

наче розум розгубити.

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