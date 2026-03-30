'Від завтра' или 'відзавтра': как правильно будет на украинском

Написание наречий в украинском языке – довольно непростая тема. Например, некоторые из них очень напоминают сочетание существительного с предлогом, что побуждает к написанию отдельно.

Примером такого сложного случая является написание "від завтра / відзавтра". OBOZ.UA изучил словари и рекомендации правописания и готов объяснить, как употреблять эту пару.

Значение этого наречия понять несложно: оно указывает на что-то, что начинается с завтрашнего дня. При этом существительное "завтра" в нем сохраняет свое конкретное лексическое значение и грамматическую форму. В таком случае украинское правописание рекомендует употреблять наречные соединения отдельно:

Від завтра ми переходимо на літній час.

Від завтра вступає в силу новий закон.

Впрочем, словари содержат и форму "відзавтра". Найти ее можно и в литературных текстах:

Мендель розмовляв далі з ріпником, що відзавтра мав стати до роботи в тій самій ямі замість Івана. (Иван Франко)

Строго говоря, такая форма тоже считается допустимой (она аналогична таким наречиям как "відсьогодні" или "відтепер"), но маркируется как диалектная. Поэтому языковеды все же рекомендуют отдавать предпочтение отдельному написанию.

