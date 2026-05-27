"ВИтрата" или "витрАта", "чергОвий" или "черговИй"? В сеть слили некоторые ударения из НМТ 2026
В Украине стартовала основная сессия Национального мультипредметного теста (НМТ), которая продлится до 25 июня. И в интернете начали появляться первые сливы с его заданиями, которые имеют целью помочь абитуриентам набрать больше баллов.
Часть теста по украинскому языку, посвященную ударениям, опубликовала пользовательница TikTok @kateryna_mova. Женщина является репетитором по украинскому и в частности готовит своих учеников к сдаче НМТ. На своей странице она выложила семь слов, которые могут попасться во время экзамена, и указала их правильное ударение. Вот эти слова:
- фартУх;
- черговИй;
- нАчинка;
- листопАд;
- вИтрата;
- зАстібка.
Блогер отметила, что речь идет о тестировании, которое проходило 23 мая – именно в этот день участникам теста предлагали эти слова. В последующие дни на экзамене могут выпасть другие слова, в которых надо будет определить правильное ударение.
