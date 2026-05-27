'ВИтрата' или 'витрАта', 'чергОвий' или 'черговИй'? В сеть слили некоторые ударения из НМТ 2026

В Украине стартовала основная сессия Национального мультипредметного теста (НМТ), которая продлится до 25 июня. И в интернете начали появляться первые сливы с его заданиями, которые имеют целью помочь абитуриентам набрать больше баллов.

Часть теста по украинскому языку, посвященную ударениям, опубликовала пользовательница TikTok @kateryna_mova. Женщина является репетитором по украинскому и в частности готовит своих учеников к сдаче НМТ. На своей странице она выложила семь слов, которые могут попасться во время экзамена, и указала их правильное ударение. Вот эти слова:

фартУх;

черговИй;

нАчинка;

листопАд;

вИтрата;

зАстібка.

Блогер отметила, что речь идет о тестировании, которое проходило 23 мая – именно в этот день участникам теста предлагали эти слова. В последующие дни на экзамене могут выпасть другие слова, в которых надо будет определить правильное ударение.

