'Вкладиш' или 'вкладка'? Как правильно говорить на украинском языке

Вы разворачиваете журнал и видите там дополнительно постер, или вскрываете упаковку со жвачкой и находите там бумажку с коллекционной картинкой. Как вы назовете такой вложенный предмет на украинском языке – "вкладиш" или "вкладка"?

OBOZ.UA решил разобраться с этим вопросом и выяснил: правильный ответ здесь только один. И это существительное "вкладка". Этим словом можно назвать вложенный в книгу, журнал, газету или, например, жвачку дополнительный лист; подробную инструкцию и указания о мерах предосторожности для сложной или опасной продукции, хранящейся в упаковке; вкладную деталь в машине.

Интересно, что слово "вкладиш" тоже можно встретить в словарях, но с ним есть несколько проблем. Во-первых, словари маркируют его только как технический термин: "гребінчастий вкладиш", "вкладиш підшипника". Во-вторых, употребление такого слова советуют избегать языковеды. В-третьих, оно сформировано несвойственным украинскому языку путем.

Проблема заключается в суффиксе -иш-, с помощью которого образуется слово "вкладиш". В украинском языке этот суффикс почти не используется в существительных. Встретить его можно разве что в фамилиях вроде Василишин, Дмитришин, Ковалишин, Павлиш, Чернышенко и тому подобное.

Зато в русском таких существительных полно. Так называют разного рода детенышей: малыш, воробышек, Его используют для образования названий существ и предметов: подкидыш, выкормыш, вкладыш, поскребыш, заморыш, голыш, опарыш. С помощью этого суффикса описывают результат какого-то действия: выигрыш, проигрыш, катышек, натоптыш.

Итак, слово "вкладиш" в украинском языке является очевидным следствием русификации. Поэтому его лучше заменить более удельным соответствием "вкладка". Даже в технических текстах.

