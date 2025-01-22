Вкусный и полезный перекус в школу: что сложить ребенку в ланч-бокс

Нередко дети отказываются от школьного питания, так что родители складывают им перекусы с собой. Однако возникает вопрос, чтобы такая пища была не только питательной и вкусной, но и полезной для развития растущего организма.

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Нутрициолог Ирина Гизбрехт в интервью OBOZ.UA дала советы, что следует положить школьникам на перекус. По ее словам, есть отдельно фрукты в таком случае не стоит, ведь они не дадут насыщения, а спровоцируют быстрый выброс глюкозы. После этого ощущение голода появится еще больший голод.

"Отдельно только фрукты я бы не советовала брать. Они не дадут насыщения, а лишь спровоцируют быстрый выброс глюкозы и такой же быстрый спад – именно после быстрого спада глюкозы наступает еще больший голод, чем был. Поэтому я бы советовала к фруктам добавлять арахисовую пасту, сыры, орехи, черный шоколад или жирный йогурт", – делится специалист.

Она советует собрать ребенку сэндвич с курицей и овощами. Также можно положить сыр (например пармезан), орехи, кусочек черного шоколада. В таком случае, булка, которую школьники могут приобрести в столовой, не будет такой вредной. Ведь, по словам Гизбрехт, белок и жиры из таких продуктов будут нивелировать скачок глюкозы от выпечки. Также спасти ситуацию может банан с орехами.

Специалист уверяет, что полезный перекус должен состоять из четырех обязательных компонентов. Среди них:

Белок. Это может быть вареное яйцо, ветчина домашняя, куриные слайсы, сыр твердый.

Углеводы. В частности, хумус, цельнозерновые или безглютеновые хлебцы.

Жиры. К ним относится авокадо, миндальная паста, орешки, льняные крекеры, оливки.

Клетчатка. В ланч-бокс можно положить овощные палочки, томаты черри, листья салата, ягоды, фрукты.

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